الزراعة ترفض طلبات شركات الأسمدة بزيادة الأسعار

الصاوي أحمد: رفضت اللجنة التنسيقية للأسمدة خلال اجتماع أمس، مطالب الشركات المنتجة بزيادة سعر توريد وبيع الأسمدة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود الذي رفعت تكاليف إنتاجه. وعلمت "المال" أن شركات إنتاج الأسمدة طالبت بزيادة أسعار الأسمدة بقيمة تتراوح بين 500 جنيه إلي 1000 جنيه للطن، في ظل الزيادات

الصاوي أحمد:

رفضت اللجنة التنسيقية للأسمدة خلال اجتماع أمس، مطالب الشركات المنتجة بزيادة سعر توريد وبيع الأسمدة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود الذي رفعت تكاليف إنتاجه.

وعلمت “المال” أن شركات إنتاج الأسمدة طالبت بزيادة أسعار الأسمدة بقيمة تتراوح بين 500 جنيه إلي 1000 جنيه للطن، في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار والتضخم في السوق.

أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أنه لا زيادة فى أسعار الأسمدة المدعمة بعد زيادة الوقود، وهى ثابتة عند 147.98 جنيه للشيكارة اليوريا و143.98 لشيكارة النترات، مشيرا إلي أن الفلاح في المرحلة الحالية لا يتحمل أيه زيادة في أسعار الأسمدة.



وقال رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين إن اللجنة التنسيقية للأسمدة، قررت فى اجتماعها الأخير الاتفاق مع جمعيات الإصلاح الزراعى، والائتمان الزراعى، والاستصلاح على تحمل زيادة فرق زيادة النقل “النولون”، أى بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 جنيها للطن، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه شهريا مقابل توريد 200 ألف طن شهريا.



وفي المقابل رفض محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين أيه زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة، نظرا لتوقف الحصاد حاليا في غالبية المحاصيل، وآخر محصول تم حصاده هو العنب الذي بدأ في فبراير الماضي.



وأكد فرج أن هناك ارتفاعا في سعر شيكارة الأسمدة الحرة بقيمة تتراوح بين 10 إلي 20 جنيها، حيث سجلت 210 جنيها لليوريا و190 جنيه للنترات، خاصة في المناطق النائية.