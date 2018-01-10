الزراعة ترفض اعتماد الهند وكينيا لاستيراد الأقطان

❏ عبدالعظيم: دراسة موقف 9 دول جديدة بينها إسبانيا والصين وأستراليا البداية بإنجلترا وكندا الصاوى أحمد رفضت وزارة الزراعة، السماح باستيراد أقطان وغزول من الهند وكينيا، بسبب حشرة «البق الأحمر» المنتشرة فى الدولتين. وكانت الوزارة قد بدأت العام الماضى دراسة اعتماد تلك الدوليتن

❏ عبدالعظيم: دراسة موقف 9 دول جديدة بينها إسبانيا والصين وأستراليا البداية بإنجلترا وكندا

الصاوى أحمد

رفضت وزارة الزراعة، السماح باستيراد أقطان وغزول من الهند وكينيا، بسبب حشرة «البق الأحمر» المنتشرة فى الدولتين.

وكانت الوزارة قد بدأت العام الماضى دراسة اعتماد تلك الدوليتن للاستيراد، بناء على طلب الشركات المستوردة للأقطان.

وأكد عادل عبدالعظيم، رئيس معهد بحوث القطن لـ«المال»، أن دراسة الوزارة انتهت إلى رفض اعتمادهما مناشيء، بعد معاينات وزيارات استمرت عام كامل، بسبب انتشار بعض الآفات، طبقًا لتشريعات الحجر الزراعى، لا سيما فى ظل وجود مناخ ملاءم وتربة مناسبة لتكاثرها فى البيئة المصرية، ما يهدد سلالة القطن المصرى وجودته.

ويشترط قبل قبول منشأ جديد للقطن بشكل رسمى، أن تسافر لجنة فنية مشكلة من الحجر الزراعى، ومعاهد القطن، والآفات الزراعية، ووقاية النبات فى الوزارة للمعاينة على أرض الواقع، وقت زراعة المحصول فى بلد المنشأ، وصياغة التقرير الفنى، مصحوبا بكل المستندات الدالة على ذلك، والبت فى القرار بناء على النتائج من قبل الحجر الزراعى.

وقال عبدالعظيم، إن الوزارة تدرس موقف 9 مناشئ جديدة لاستيراد الأقطان، هى إسبانيا، والصين، وأستراليا، وبنجلادش، وكازاخستان، وتشاد، وساحل العاج، ومالى، وبعض الولايات الأمريكية المنتجة للقطن قصير التيلة مثل تكساس، بعد تقدم أصحاب المغازل، وتجار الأقطان بطلبات رسمية للحجر الزراعى، بالموافقة عليها كأسواق معتمدة لاستيراد القطن منها الشهر الماضى.

يشار إلى أن إنتاج مصر من الأقطان الموسم الماضى بلغ 1.4 مليون قنطار طويل التيلة، تم تصدير %80 منها إلى 20 دولة أكبرها الهند، والصين، وتركيا، وباكستان، وبانجلاديش.

أكد نبيل السنتريسى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان لـ«المال»، أن واردات القطن سنويا تصل إلى 2 مليون قنطار، أغلبها قصير ومتوسط التيلة، لافتا إلى أن اليونان تستحوذ على نصيب كبير منها.

وتعتمد المغازل المحلية على الأقطان قصيرة التيلة، بشكل كبير، فى عملية تصنيع الأقمشة والخيوط، بحسب السنتريسى.

وطالب السيسى بفتح الباب أمام استيراد الأقطان من مناشئ جديدة، تنويعا لمصادر الاستيراد، بما يسمح بالحصول على أقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، بأقل الأسعار العالمية، وفى ظل قرب المسافة، وانخفاض الأسعار فى هذة الأسواق، واحتياج مصر إليها خلال الأعوام المقبلة، لتلبية متطلبات السوق المحلى من الأقطان قصيرة التيلة لاستهلاك المغازل المحلية.

يذكر أن مصر تستورد الأقطان من 8 مناشئ حاليًّا هى: اليونان، والسودان، وبنين، وبوركينا فاسو، وأوزبكستان، وترمكستان، وسوريا، وولايتى ممفيس وكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.