اقتصاد وأسواق

«الزراعة» ترسل قوافل بيطرية مجانية إلى الفيوم

نظمت وزارةالزراعة قافلة بيطرية للقري الريفية بمحافظة الفيوم
الصاوي أحمد 3:53 م, الخميس, 15 يوليو 21 3:53 م, الخميس, 15 يوليو 21

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قال الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات بوزارة الزراعة إن المعهد بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للخدمات البيطرية قام بتنظيم قافلة بيطرية مجانية وبتمويل من الـ “ADP” إلى القري الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم وبمراكز الفيوم وطاميه وأبشواي وسنورس ويوسف الصديق واطسا في الفترة من 10 :15 يوليو الحالى .

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وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن فريق القافلة قام بعلاج وفحص 3871 حيوانا منهم 1055 حيوان تم فحصها وعلاجهم تناسليا وعلاج الأمراض الباطنية والطفيليات الداخلية ورش الحيوانات وإجراء 19 عملية جراحية متنوعة.


وأضاف حسن أنه تم تدريب 14 طبيبا بيطريا من أبناء المحافظة حديثي التخرج علي التقنيات الحديثة في مجال التناسليات والتلقيح الاصطناعي وتم عمل ندوة ارشاديه حول تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوانات وتم عمل ندوة حول الجديد في استخدام السونار في الفحص التناسلي بالاشتراك مع نقابة البيطريين بالفيوم حضرها 45 طبيبا بيطريا وبلغ إجمالي المستفيدين من صغار المربيين 1058مستفيدا.

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بقلم الصاوي أحمد

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