«الزراعة» ترسل فرقا بيطرية لإنقاذ الماشية على السفن العالقة بقناة السويس

تدخل السيد القصير ، وزير الزراعة ، لإنقاذ قطعان الماشية العالقة على متن السفن العابرة لقناة السويس بعد توقف الملاحة بعدما علم بوجود سفن عليها شحنات مواشي حية وعالقة في قناة السويس، بسبب مشكلة السفينة العملاقة “إيفر جيفين”، وحفاظا على صحة هذه المواشي القادمة من أوروبا إلى الأردن والسعودية.

وأكدت الوزارة علي تواصل القصير مع رئيس هيئة قناة السويس وعرض عليه المساعدة، ووضع كل إمكانيات الوزارة تحت أمر هيئة قناة السويس.

وأوضح البيان أن وزير الزراعة كلف د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم الدعم اللازم لهذه المواشي، حيث تم إرسال 3 فرق طبية بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية من القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد وقاموا بفحص المواشي وتقديم الاعلاف إليها على ظهر السفن العالقة من خلال التنسيق والتعاون مع هيئة القناة كل ذلك مجانا.

وأوضحت الوزارة أنه الأمر الذي أظهر الدولة المصرية أمام العالم بشكل محترم وقدرتها على إدارة الأزمات وأيضا التناغم والتعاون مع كافة أجهزتها.

كان وزير قد تلقي الشكر من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده اليوم على الهواء مباشرة لشرح تفاصيل الأزمة وتعامل الدولة معها.