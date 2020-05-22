الزراعة ترد على شائعة تسمم الخوخ في الأسواق

تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات من تناول الخوخ، حيث تم نشر حالات وقعت لتسمم غذائي لأشخاص تناولوا الخوخ .

إلا أن الدكتور أيمن حمودة رئيس معهد البساتين في وزارة الزراعة نفي ذلك خلال تصريحات لـ”المال” ووصفها بأنها شائعات وراءها بعض الناس المصابة بالفراغ نتيجة وباء كورونا.

وشن حمودة هجوما على الصفحات “الفيسبوكية” ووصمها بأنها أخطر من الكورونا ،لأن تنقل المنشورات بشكل لا إرادي عن أشخاص بلا هويات أو لا يوجد أحد يعلم من هم ووصف من ينقل تلك الأخبار المغلوطة بالمرضي النفسيين .

وبرر حمودة صدق حديثه وكذب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأن مصر تعتبر أولي الدول في تصدير الموالح والفراولة والزيتون فمن المستحيل أن نصل لهذة المكانة العالمية ويوجد عندنا عيوب في الخوخ.

ودلل أيضا إلي أن أسعار الخوخ التي لاتزال مرتفعة في السوق، دليل علي زيادة الصادرات رغم ارتفاع الانتاجية بشكل غير مسبوق.

حجم الصادرات ارتفع رغم أزمة كورونا

وأشار إلى أن حجم صادرات مصر في عصر كورونا ارتفع مقارنة بالظروف الطبيعية رغم صعوبة توصيل الصادرات إلي الموانئ الخارجية .

وقال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن جميع المنتحات الزراعية المصرية آمنة ومنتجة طبقا للمواصفات والمعايير الدولية ووجود خوخ سام في الأسواق شائعة غرضها إحداث بلبلة والإضرار بالاقتصاد الزراعي.

وأضاف أبوصدام أن تناول أي فاكهة بدون غسلها جيدا، قد يؤدي في بعض الأحيان إلي مغص معوي أو مشاكل صحية بسبب ان هذه المنتجات ترش احيانا بمبيدات زراعية للقضاء علي الآفات والحشرات وجني هذه الثمار قبل مدة تطاير المبيد قد يضر المستهلك الذي لا يغسل ما يتناوله.

وتابع نقيب عام الفلاحين أن المنتجات الزراعية المصرية تصدر لمعظم دول العالم وأن الجهات المختصة تتبع وتراقب المنتجات من أول مراحل الزراعة والإنتاج حتي التعبئة والتسويق في السوق المحلي أو التصدير للدول الاخري.

وأشار عبدالرحمن إلى أنه يطالب الجهات المعنية بزيادة الرقابة علي المبيدات المعروضة في الأسواق وزيادة التوعية والإرشاد بمدة بقاء هذه المبيدات علي الثمار وطرق التخلص منها وتفعيل اليات الكشف عن متبقيات المبيدات في الثمار بعد جنيها.

وأوضح أنه لا يستبعد وجود حالات فردية لبعض المزارعين الذين يعالجون محاصيلهم بمنتجات مجهولة المصدر أثناء الزراعة ظنا منهم أنها تعمل علي سرعة نضج الثمار أو يجنون الثمار قبل التاكد من تطاير وانتهاء فعالية المبيد طمعا في البيع المبكر باسعار عالية.

كما أوضح أنه وللحرص علي الوقاية من جراء هذه المعاملات الضارة علينا تنظيف الفاكهة جيدا قبل تناولها والحرص علي الشراء من أماكن مرخصه لتجنب شراء منتجات ملوثة.