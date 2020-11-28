«الزراعة»: ترخيص 58 ألف مزرعة إنتاج حيواني حتى الآن

نجحت وزارة الزراعة في الانتهاء من حصر مزارع الدواجن إلكترونيًا، ورفع إحداثيات مزارع الإنتاج الحيواني باستخدام أجهزة GPS وتسجيل بيانات المزارع، من حيث المساحة، والطاقة الإنتاجية.

وأكد تقرير صادر عن قطاع الإنتاج الحيواني والداجني في وزارة الزراعة حصلت “المال” على نسخة منه أنه بلغ عدد مزارع الإنتاج الحيواني التي تم تسجيلها 28 ألف مزرعة، ورفع إحداثيات 25 ألف مزرعة دواجن.

وأشار “التقرير” إلى أن الهدف من تلك الجهود هو توفير قاعدة معلومات سليمة عن صناعة الدواجن بالكامل، سواء بالمزارع أو مصانع أعلاف أو مجازر أو معامل تفريخ، ولتوفير البروتين الحيوانى ودعم الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل.

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، من خلال تسهيلات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للحصول على موافقات التشغيل، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد، ودعمًا لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ”المال”، إنه يجرى التنسيق دوريًا مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص للمزارع، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة.

مضيفًا أنه جرت زيادة أعداد التراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى ومنشآت الثروة الحيوانية بموجب القرار الوزارى 773 لسنة 2017 من 145 مزرعة فقط مرخصة قبل عام 2017 إلى 58 ألف رخصة حتى 4 من الشهر الحالى.