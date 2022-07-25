«الزراعة» تراجع أسعار البيض في البورصة وتواصل طرحه بمنافذها

في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة حركة الأسواق وأسعار السلع الغذائية الأساسية، رصدت غرفة المتابعة بالوزارة تراجعًا، اليوم، في أسعار بيض المائدة بالبورصة.

ومن المتوقع أن يشهد البيض مزيدًا من التراجع خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق، بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن،

وذلك تنفيذًا لتكليفات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبعض الوزارات والأجهزة بالتعاون من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة؛ لتخفيف تأثير موجة الغلاء في الغذاء التي يشهدها العالم حاليًّا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وسوف تواصل وزارة الزراعة ضخ كميات إضافية من البيض الأبيض والأحمر في جميع منافذها الثابتة والمتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية وبأسعار أقل من السوق؛ وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.