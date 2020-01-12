«الزراعة» تدرس مد مهلة نقل مجازر الدواجن خارج الكتلة السكنية

تدرس وزارة الزراعة مطالب أصحاب مجازر الدواجن بمد مهلة توفيق أوضاعهم ونقلهم خارج الكتلة السكنية لمدة عامين إضافيين حتى نهاية 2021، وذلك بعد الاجتماع الذى عقدته شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية فى القاهرة مع حسن الجعوينى، نائب رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة.

وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«المال»، عن أنه بالتعاون مع المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف، سيقدمان مخاطبة رسمية لوزارة التجارة والصناعة لتخصيص منطقة صناعية على محاور القاهرة لانتقال أصحاب المجازر إليها بعيدًا عن الكتل السكنية، وأخرى لوزارة الزراعة للمطالبة بإصدار قرار كتابى بمد مهلة توفيق أوضاع المجازر لعامين.

يشار إلى أن المهلة الممنوحة لأصحاب مجازر الدواجن اليدوية لتوفيق أوضاعها والانتقال خارج الكتلة السكنية انتهت فى 31 ديسمبر 2019، بحسب قرار وزارة الزراعة رقم 1468 الصادر فى أكتوبر 2013.

ويصل عدد المجازر اليدوية المرخصة على مستوى الجمهورية إلى 203، بينها 160 داخل القاهرة الكبرى، وتبلغ استثماراتها نحو 500 مليون جنيه.

وأوضح السيد أن عدم الانتقال خلال المهلة الماضية يرجع إلى تأخر المحليات فى منح أصحاب المجازر موافقات التراخيص لإقامة مجمع لها فى الأراضى التابعة لمحافظة الجيزة، وبالتالى صعوبة البناء والانتقال.

وأشار إلى أنه أخطر ممثل وزارة الزراعة خلال الاجتماع الذى عقدته الشعبة الأسبوع الماضى بجميع الجهود والتحركات التى قام بها أصحاب المجازر لتنفيذ قرار النقل، ولكنها اصطدمت بعقبات وبيروقراطية كبيرة.

وتابع أن ممثل وزارة الزراعة وعد بمخاطبة الوزير لمد مهلة توفيق الأوضاع عامين، واتخاذ خطوات لتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، بما يسمح للمجازر بالعمل بكل طاقاتها الإنتاجية حتى لا تغلق، فى ظل تعثر عدد من أصحابها بسبب عدم تفعيل القانون وعملها بأقل من طاقتها. وأضاف رئيس الشعبة أنه تم مناقشة عدة إجراءات لصالح محال الدواجن كمنحها قروضًا أو توفير أراض تمكنها من إقامة مجازر مجمعة أو ربط المحال التى ستتواجد بطاقات إنتاجية مع المجازر التى سيجرى نقلها خارج الكتل السكنية