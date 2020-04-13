«الزراعة» تدرس صرف الأسمدة المدعمة بالحيازة الورقية فى جميع المحافظات مؤقتا

بعد فترة من التوقف نتيجة انتشار وباء كورونا وقرار الاتحاد التعاونى الزراعى بتعليق الأنشطة

تدرس وزارة «الزراعة» صرف الأسمدة فى جميع المحافظات بالحيازة الورقية بعد فترة من التوقف نتيجة انتشار وباء كورونا وقرار الاتحاد التعاوني الزراعي بتعليق الأنشطة وذلك دون انتظار تطبيق الكارت الذكى ، حيث سيتم البت فى القرار باجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة المقرر غدا الثلاثاء .

وتصاعدت مشكلة توزيع الأسمدة فى البحيرة والمحافظات الاثنين ، نتيجة تطبيق منظومة الكارت الذكي، وعدم تسليم 50% من الحيازات الالكترونية للمزارعين هناك وتوقفت حركة صرف الأسمدة .

وأكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي لـ “المال” أن وزارة الزراعة ستعتمد هذة التدابير غدا ، حيث سيتم تسليم حصص المحاصيل الاخري مثل الذرة والخضروات والمحاصيل البستانية والقصب .

وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلا فى إدارة شئون المديريات أن السيد القصير وزير الزراعة أصدر تعليمات الاثنين الماضي للجمعيات الزراعية في البحيرة بصرف الأسمدة المدعمة لغير الحائزين علي الحيازة الالكترونية ، وزير الزراعة استجاب لشكاوى للمزارعين وقرر صرف الأسمدة بدون الانتظار الكارت الذكى خصوصا بعد معركة كورونا .

وتوقفت حركة صرف الأسمدة المدعمة منذ اسابيع بعد ظهور كورونا وكذلك دخول عدد كبير من المحافظات في منظومة الكارت الذكي و رفض الجمعيات صرف الأسمدة لهم وتوقف حركة تسليم المقررات لأول موسم في تطبيق المنظومة هناك .

وبلغ عدد الكروت التي أصدرها البنك الزراعى المصرى وقام بتسليم 50% منها لاصحابها في المرحلة الثالثة والحالية في البحيرة والشرقية من خلال شبكة فروعه المختلفة 615227 كارتا وتم إطلاق المنظومة نهاية شهر مارس المقبل .

كما تم إطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظات الغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج، بإجمالى عدد جمعيات 959 جمعية، وعدد كروت تبلغ 642206 كروت، وبذلك يكون عدد الجمعيات التى تم ميكنتها وإطلاق المنظومة بها 2142 جمعية، بإجمالى عدد كروت تبلغ نحو 1٫3 مليون كارت.

وقامت الجمعيات الزراعية فى محافظات سوهاج وأسيوط والشرقية والبحيرة بالاستعداد بتوزيع الأسمدة الصيفية عن طريق الكارت الذكى ابتداء من يوم 22 مارس الماضي ولمدة 4 شهور، ليصل عدد المحافظات التى ستطبق فيها المنظومة فى الموسم الجديد إلى 6 محافظات، لتحلّ بديلًا عن المنظومة الورقية التى تعتمد على الحيازات الورقية القديمة.

وأكد الدكتور محمد يوسف، منسق مشروع الكارت الذكى ومدير الإدارة المركزية للمديريات الزراعية، فى تصريحات، لـ”المال“، أن عمليات إدارة منظومة الكارت الذكى تستهدف القضاء على السوق السوداء وتسرب المنتج وأن وزير الزراعة يتابع تداعيات وسير العمل في خطة تأمين توزيع الأسمدة بالمحافظات نتيجة الظروف الحالية التي نمر بها .

ويبلغ عدد المحافظات التى يطبق فيها الكارت الذكى فى سوهاج وأسيوط، فضلًا عن الشرقية والبحيرة اللتين تطبق فيهما التجربة خلال الموسم الصيفى لتنضما بذلك إلى محافظتى بورسعيد والغربية اللتين تم فيهما التطبيق خلال 2019 كأول تجارب التطبيق.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مؤخرًا عبر بيان صحفى، بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح” بمحافظتى الشرقية والبحيرة، بداية من منتصف مارس 2020.

وأوضح “يوسف” أن وزارة الزراعة أوقفت صرف الأسمدة الشتوية منتصف 15 مارس الحالى، مع منح مهلة للجمعيات لمدة اسبوع لجرد المخازن تمهيدا للبدء فى تسليم الحصص للموسم الصيفى قبل نهاية مارس الحالى، وتحتاج المحاصيل الصيفية لـ2.5 مليون طن، مقابل 1.5 مليون طن للشتوى.

من جانبه أشار على عودة، رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعى، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد بدء صرف الأسمدة للموسم الصيفى، حيث يتم صرف حصص المحاصيل بالكامل حسب احتياج كل محصول .

وأوضح أن وزارة الزراعة ممثلة فى الجمعيات لم تشهد أى اختناقات فى توزيع الأسمدة منذ 5 سنوات، مشيرًا إلى أن منظومة الكارت الذكى تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.