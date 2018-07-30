«الزراعة» تدرس الملف الفنى لأرز الشعير الأسترالى والفلبينى

الصاوى أحمد تلقت وزارة الزراعة رسمياً الملفات الفنية الخاصة باستيراد الأرز الشعير من إستراليا والفلبين، لدراستها واعتماد الدولتين كمناشئ للتوريد.وأكد أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى لـ«المال»، أن الملفات تشمل توضيحاً للأمراض الحشرية، والآفات المتوطنة بالم



الصاوى أحمد



تلقت وزارة الزراعة رسمياً الملفات الفنية الخاصة باستيراد الأرز الشعير من إستراليا والفلبين، لدراستها واعتماد الدولتين كمناشئ للتوريد.

وأكد أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى لـ«المال»، أن الملفات تشمل توضيحاً للأمراض الحشرية، والآفات المتوطنة بالمحصول فى كل دولة، ليقوم الجانب المصرى بتحليلها والتعرف عليها، والتأكد من طرق مكافحتها.

وقال: طلبنا الملفات الفنية من دول أخرى، هى: الولايات المتحدة، وروسيا، والهند، وتايوان.

وأوضح أن مصر تعتمد على معيارين فى اختيار الدول التى سيتم الاستيراد منها، أولها جودة المحصول، ثم قربه من مثيله المصرى، مشيراً إلى أن تحديد الكميات المطلوب استيرادها والأسعار، ليست من اختصاصات الحجر الزراعي.

يشار إلى أن عدداً من المسئولين رجحوا أن تتراوح الكميات التى سيتم استيرادها بين 400 إلى 700 ألف طن سنوياً، بمتوسط 270 دولاراً للطن.

من جانبه حذر الدكتور حمدى موافى، رئيس لجنة تطوير الأرز بمركز البحوث الزراعية، من استيراد الأرز الشعير لخطورة تسربه من المضارب إلى المزارعين، ما يعنى نقل أمراض محجرية إلى مصر، وأكد انخفاض الجدوى الاقتصادية لاستيراده، خاصة مع اقتراب نسبة الكسر به إلى %50 .

ولفت إلى أن الأرز الشعير المستورد لا يلائم المضارب المصرية التى تعتمد على الحبة المصرية الصغيرة، ومن الأفضل استيراد أرز أبيض.

وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية، قام منذ عامين بالتوسع فى زراعة الأرز الجاف قليل استهلاك المياه، وزادت مساحته الموسم الجارى عن 300 ألف فدان، ومن المنتظر تغطية مساحات واسعة أخرى خلال الفترة القادمة.

كانت نقابة الفلاحين قد حددت عدة أسباب لرفض استيراد الأرز الشعير، منها انتقال الأمراض من المناشئ، وتدمير نقاوة الأرز المصرى، فضلا عن أن ارتفاع مساحات زراعة الأرز لمليون فدان حالياً، يغطى %90 من الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية.

من جانبه طالب عادل الغندور، مستثمر زراعى، وعضوسابق باللجنة الاستشارية بوزارة الزراعة، بوضع نظم مرنة لاستيراد الأرز الشعير، أسوة بالقمح، خاصة مع معاناة مصر من نقص شديد فى المياه، كما طالب وزارة الزراعة للإسراع بتعميم تقاوى الأرز الجاف.

وبلغت إنتاجية مصر من الأرز الشعير 6.5 مليون طن، خلال 2017، والأرز الأبيض4.5 مليون طن، فى حين يبلغ حجم الاستهلاك السنوى نحو3.5 مليون طن.

وحددت الحكومة مساحة الأرز هذا العام بنحو740 آلف فدان، مع تغليظ العقوبات على المساحات المخالفة، من خلال الحبس أوالغرامة، وبلغت مساحة الأرز العام الماضى 1.8 مليون فدان، شاملة المقننة والمخالفة.