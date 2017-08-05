الزراعة تدرس إضافة 50 مليون جنيه لقروض البتلو

نائب الوزير: الانتهاء من تمويل 518 مستفيدًا بقيمة 83 مليون جنيه حتى الآن الصاوي أحمد أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الحيوانية، أنه تتم دراسة تخصيص مبالغ إضافية من ميزانية "مشروع البتلو" بقيمة 50 مليون جنيه إضافية، سيتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة، بعد اعتماد 83

نائب الوزير: الانتهاء من تمويل 518 مستفيدًا بقيمة 83 مليون جنيه حتى الآن

الصاوي أحمد

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الحيوانية، أنه تتم دراسة تخصيص مبالغ إضافية من ميزانية “مشروع البتلو” بقيمة 50 مليون جنيه إضافية، سيتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة، بعد اعتماد 83 مليون جنيه رسميًّا مؤخرًا لعدد 518 مستفيدًا على مستوى الجمهورية وتسلمهم القروض وبدء عملية التسمين في المزارع.





وأوضحت نائب وزير الزراعة، لـ”المال”، أن القرض الواحد يتوزع بين 10 آلاف جنيه لشراء ثمن الرأس و5 آلاف جنيه للعلف المستخدم في التسمين، بفائدة 5% متناقصة (2.5% في حال السداد أول 6 شهور من تاريخ الحصول على القرض، و5% في نهاية العام).

ولفتت إلى أن الحد الأقصى للمستفيد 400 ألف جنيه فقط لصغار المربّين، و2 مليون جنيه للشركات، من إجمالي 350 مليون جنيه تمثل حجم ميزانية مشروع إعادة إحياء مشروع البتلو التي رصدتها الحكومة.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، أن الوزارة وضعت خطة لإعادة إحياء مشروع البتلو بتقديم تسهيلات كثيرة للمربّين؛ وذلك لضخ كميات إضافية من اللحوم البلدية بالسوق وسد الفجوة في الاستيراد.

وأوضح أن نسبة كبيرة من الدعم المقدم للمشروع مخصصة للمرأة المعيلة التي تعتبر الفئة الأكثر استهدافًا.

وأضاف سليمان أن مصر تهدر نحو 650 ألف كيلوجرام من اللحوم سنويًّا؛ بسبب ذبح الحيوانات في سن صغيرة، وبأوزان لا تتجاوز 120 كيلوجرامًا، في حين أن وزن الرأس الواحدة من الممكن أن تصل بالوزن إلى 250- 350 كجم حدًّا أدنى للذبح بعد تطبيق مشروع البتلو.

ومن أهم الاشتراطات التي وضعتها وزارة الزراعة للتقدم لقرض مشروع إعادة إحياء مشروع البتلو، توفير مكان ملائم للتربية فى حال طلب عدد لا يزيد على 20 رأسًا، وأن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من (20 رأسًا).

ومن الشروط الأخري في البرنامج أنه يتم بعد شراء الرءوس الترقيم والتسجيل والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، ومعاينة المكان من خلال لجنة مكونة من (مديرية الطب البيطرى، إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية، البنك الزراعى المصرى).

كما يقوم البنك الزراعى بالاستعلام عن مقدم الطلب وأخذ الضمانات اللازمة.

كان تقرير وزارة الزراعة نشرته “المال” مؤخرًا قد كشف أن المستفيدين من المشروع هم الفئة الأولى “صغار المربّين وشباب الخريجين من الجنسين”، والفئة الثانية “المنشآت الفردية والشركات بأنواعها والمزارع التجارية”، والفئة الثالثة “الجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى”.

وأكد التقرير أن الحد الأقصى لتمويل الفئة الأولى “صغار المربين وشباب الخريجين” بحد أقصى 400 ألف جنيه، والفئتين الثانية والثالثة “المنشآت الفردية والجمعيات التعاونية” بحد أقصى 2 مليون جنيه.

ويعد إحياء المشروع القومى للمساهمة فى تحقيق نهضة بمجال تنمية الثروة الحيوانية بمصر، وحرص الحكومة على التيسير على المربين للنهوض بالثروة الحيوانية فى مصر، والدليل على ذلك موافقة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل الغرض من قرض المشروع، وموافقة وزارة التموين على توفير كميات من الردة للمربين المستفيدين.

وناشدت وزارة الزراعة المربين ضرورة التواصل معها ومع الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الخط الساخن (19561)، والذى تم تخصيصه لتلقي شكاوى وطلبات المربين، مضيفة أنه فى حال أى تعسف يتم التوجه بالطلب وتقديمه إلى القطاع مباشرة.