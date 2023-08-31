الزراعة تخفض أسعار تقاوي القمح بنحو 100 جنيه في العبوة

خفضت وزارة الزراعة ممثلة في إدارة إنتاج التقاوي وفروعها في المحافظات عبوة تقاوي القمح بقيمة 100 جنيه، وذلك تزامنا مع طرح تقاوي المحاصيل الشتوية المهمة وهي القمح والفول البلدي والشعير والفاصوليا والبرسيم والحبة السوداء.

ووفقا لتقرير صادر عن الإدارة ، حصلت «المال» على نسخة منه فإن سعر عبوة القمح وزن 30 كجم سجل في الموسم 2024 -2023 نحو 550 جنيها بدلا من 650 جنيها وهو سعر البيع قبل التخفيض والفول البلدى زنة 35 كجم 1400.

وطبقا للتقرير فإن عبوة الشعير زنة 30 كجم سجلت 700 جنيه والفاصوليا وزن 10كجم 550 والبرسيم زنة 10 كجم 450 والحبة السوداء الكيلو 1350.

وكشفت مصادر بوزارة الزراعة لـ«المال» أن المحاصيل الشتوية يتم زراعتها فى العروة المبكرة فى أكتوبر ونوفمبر ونظيرتها المتأخرة فى ديسمبر ويناير ويتم الحصاد فى مايو المقبل وأهم هذه المحاصيل هى البرسيم والقمح.

وأضافت المصادر أن المحاصيل الصيفية التى يجرى حصادها فى توشكى حاليا هى عباد الشمس والصويا والذرة الصفراء ويتم عبر هذه السلع إنتاج الزيوت والأعلاف وهى من المحاصيل الإستراتيجية المهمة فى الفترة المقبلة.

وكشفت المصادر أن محصولى الذرة والصويا يعدان من المحاصيل الصيفية التى تزرع فى مايو عقب القمح مباشرة فى توشكى وجنوب الصعيد ثم يتم زراعتها تباعا فى باقى المحافظات.

وأوضحت أنه من بين المحاصيل العلفية التى يتم زراعتها شتاء البرسيم البلدى والبرسيم الحجازى والفول والشعير.

من جانبه، أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن مساحة الذرة الصيفية لـ3 من أصنافها الموجودة فى مصر تسجل 4 ملايين فدان وهى الذرة الصفراء والذرة البيضاء والذرة الرفيعة “السورجم” مشيرا إلى أن الذرة من أكثر المحاصيل التى تحقق أرباحا للمزارعين وجار حصادها حاليا ويمكن زراعتها صيفا وشتاء.