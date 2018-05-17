الزراعة تخطط للوصول بمساحة القطن إلى 330 ألف فدان

بنسبة %94.5 من المستهدف نهاية الموسمالصاوي أحمد تسعى وزارة الزراعة إلى الوصول بالمساحة المنزرعة بمحصول القطن فى مختلف المحافظات إلى 330 ألف فدان نهاية الموسم.أكد عادل عبد العظيم، رئيس معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، أن زراعة القطن مستمرة حتى نهاية شهر مايوالجارى، مش

بنسبة %94.5 من المستهدف نهاية الموسم





الصاوي أحمد





تسعى وزارة الزراعة إلى الوصول بالمساحة المنزرعة بمحصول القطن فى مختلف المحافظات إلى 330 ألف فدان نهاية الموسم.

أكد عادل عبد العظيم، رئيس معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، أن زراعة القطن مستمرة حتى نهاية شهر مايوالجارى، مشيرا إلى أن المساحة التى حصرت حتى الآن تبلغ 270 ألف فدان، ومن المنتظر أن تصل إلى 300 ألف فدان خلال الأيام القليلة المقبلة .

كشف عبد العظيم لـ«المال»، أن المساحة النهائية لمحصول القطن الموسم الجارى من المتوقع أن تصل إلى 330 ألف فدان بنسبة %94.5 من المستهدف زراعته، البالغ 350 ألف فدان، وهى نسبة تعبر عن نجاح كبير فى تنفيذ مخطط الحكومة، لاقترابها بشكل كبير من النسبة المستهدفة قبل زراعة المحصول.

أرجع عبد العظيم ارتفاع الرقعة المنزرعة بالقطن الموسم الجارى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.

أصدر وزير الزراعة قرارًا وزاريًا بتحديد سعر ضمان شراء القطن فى الوجه البحرى عند 2700 جنيه للقنطار، و2500 جنيه للقبلي.

يعتبر سعر الضمان هوطوق النجاة للمزارع، من تقلبات السوق، واللجوء له حال وجود كبوة فى السوق العالمية، وتقوم الشركة القابضة بشراء كامل المحصول، بذلك السعر ولكن البيع الفعلى بسعر السوق.

أوضح عبد العظيم أن مساحة القطن فى الصعيد سجلت هذا العام 34 ألف فدان، بدلا من 23 ألف فدان، بزيادة بنسبة % 33 مقارنة بالعام الماضى، مضيفا أن الموسم الحالى شهد طرح 9 أصناف من التقاوى للقطن، «جيزة 90 فى أسيوط، وسوهاج، وجيزة 95 فى الفيوم، والمنيا، وبنى سويف، وأصناف الوجه البحرى أصناف جيزة 45، وجيزة 86، وجيزة 87، وجيزة 92، و93، و94، و96 «.

أوضح أن هناك تعاقدات على القطن من الصعيد بكميات تصل إلى 400 ألف قنطار، رغم أن إنتاج الصعيد بالكامل لا يغطى هذه الكميات، ومن المرجح وصول 300 ألف قنطار فقط .

قال عبد الله عبد العظيم، رئيس شركة الفيوم التجارية للقطن، إن زراعة القطن فى الصعيد بدأت فبراير الماضى، وجارى الآن عمليات تنقية وإزالة النباتات الغريبة بالتعاون مع وزارة الزراعة، بهدف النهوض بدرجة نقاوة القطن المصرى، التى بدأت قبل عامين، وتستمر حتى الوصول لخطة استعادة عرش زراعة القطن .

أوضح عبد العظيم، أن %60 من مزارعى القطن التزموا بالمواعيد المثلى للزراعة خلال شهر أبريل، بدلا من %30 فقط، خلال الموسم الماضى، مشيرا إلى أن درجات الحرارة لا تزال جيدة خلال الفترة الحالية، وهومناخ مناسب للزراعة .