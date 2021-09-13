«الزراعة» تخطط للتوسع فى «القطن الملون» بالمحافظات

جار المفاضلة بين المحافظات لإختيار أنسب المناطق لزراعته

تخطط وزارة الزراعة للتوسع فى زراعة القطن الملون الطبيعى دون أية تدخلات جينية «التهجين الضار»، حيث نجحت فى زراعة فدان إكثار لأول مرة العام الجارى، يكفى لزراعة 10 أفدنة الموسم الثانى و100فدان الموسم الثالث.

وأصناف الإكثار هى التى تستخدم بذورها فى الزراعة خلال المواسم التالية.

كشف الدكتور وليد يحيى المسئول عن ملف القطن الملون فى معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة لجريدة «المال» أن خطة التوسع فى زراعة القطن الملون ترتكز على عدة محاور، أبرزها زراعته بشكل منعزل فى نطاق معين لمنع إختلاطه بالاصناف الأخرى لضمان جودته ،وأن تتم زراعة القطن الملون بدون مبيدات أو كيماويات «الزراعة العضوية أو الأورجانيك».

وقال إنه سيتم زراعة القطن الملون لأغراض تجارية، ليكون ملائما لتصنيع الملابس «الأورجانيك» ،عبر التعاقد بين المزارعين والشركات.

وأشار إلى إنه جارى المفاضلة بين المحافظات لإختيار أنسب المناطق لزراعة القطن الملون، مشيرا إلى إنه تم إستنباط ألوان للقطن الملون وهى البنى الفاتح والغامق والأخضر، والوان أخرى سيتم إنتاجها عند الدمج.

أفاد يحيى أن سعر القطن الملون عالميا يبلغ 3 أضعاف القطن العادى وإنتاجية الفدان الواحد منه تبلغ 6 قناطير مقارنة بنحو 10 قناطير فى الأصناف التقليدية. وأضاف أن من مميزات القطن الملون أنه يخفض تكلفة الصناعة بنحو %50 لأنه لا يحتاج إلى صباغة، كما أن سعر بيعه مرتفع فى الأسواق المحلية والعالمية. فى سياق متصل أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أنه تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى انطلق منذ أيام أول مزاد علنى بالفيوم لبيع محصول القطن موسم 2021، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بمحصول القطن، وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية من أجل حماية الزراعة والمزارعين.

وكشف التقرير عن أن السعر الافتتاحى للقطن لهذا العام بلغ 2601 جنيه للقنطار ارتفع خلال التداول ليصل سعر البيع النهائى فى إنتهاء المزايدة العلنية ألى 3865 جنيها للقنطار.