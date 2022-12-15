«الزراعة» تخطط لزيادة مساحة فول الصويا بنسبة 233%

تخطط وزارة الزراعة لزيادة مساحة محصول فول الصويا خلال العام المقبل إلى 500 ألف فدان، مقابل 150 ألفًا حاليًّا بارتفاع يفوق 233% لتخفيف أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف فى مصر حاليًّا .

يُذكر أن محصول فول الصويا تتم زراعته فى مارس ويجمع فى مايو من كل عام.

وأكد تقرير صادر عن إدارة التقاوى بوزارة الزراعة أنه سيتم توفير تقاوى من محصول فول الصويا تغطي نصف مليون فدان مقابل 150 ألف فدان حاليًّا.

وكشف التقرير، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أن وزارة الزراعة وضعت خطة للنهوض بمساحة محاصيل الأعلاف لتضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، والتى يتم استيرادها من الخارج.

يُذكر أنه يتم استيراد 12 مليون طن سنويًّا من الذرة، فضلًا عن 5 ملايين طن من الصويا من الخارج لسدّ احتياجات سوق الأعلاف داخل مصر.

وسجلت أسعار الذرة المستوردة 14500 جنيه للأنواع البرازيلية والأرجنتينية، ويعدّ النبات من أهم مستلزمات إنتاج الأعلاف وموادها الخام،

كما سجلت الذرة الأوكرانية 14200 جنيه، بينما بلغت أسعار الذرة الكورن فلاك الأرجنتينى أو الذرة الفشار 14500 جنيه للطن، وذلك فى ميناء الوصول.

وطالب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، بوضع منظومة لتسعير عادل لتداول الأعلاف والدواجن داخل مصر من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والإدارية للدولة.

وأكد أن سعر طن كسب الصويا ارتفع من 26 ألف جنيه، الشهر الماضى، إلى 33 ألفًا حاليًّا، والذرة 14 ألفًا «وصال» للمزرعة.

وأوضح أن سعر علف الدواجن من المصنع يصل إلى 21 ألف جنيه لبعض الأصناف بروتين 24%، وأعلاف الرومى 26 ألف جنيه،

كما ارتفعت أسعار الأعلاف بشكل عام، خلال الساعات القليلة الماضية، بقيمة 300 جنيه، ليتراوح الطن البادى الأكثر تداولًا بين 17 ألفًا و800 إلى 21 ألفًا.

كان سعر العلف بادى 23% قد سجل 19200 جنيه للطن، ونامى بروتين 21% وصل إلى 19150، وناهى بروتين 19% 18950، وبادى نامى بروتين 21% نحو 18700.

كما أن سعر علف البياض تراوح من 17500 إلى 16500جنيه- أرض المصنع- وبياض بروتين 16% سجل 15900، وبياض بروتين 18% بلغ 16 ألفًا.

وأوضح السيد أن أسعار طبق البيض الأحمر من المزرعة سجل 78 جنيهًا، والأبيض 75، مشيرًا إلى أن تكلفة الطبق على المنتج تبلغ 90 جنيهًا،

كما أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير اعتيادية على الإطلاق، مضيفًا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وحذر من ارتفاعات قياسية فى أسعار الدواجن والبيض فى المستقبل مع استمرار الأزمة حتى الآن.

وقال السيد إنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ فإنها لا تكفى الطاقات الإنتاجية فى المصانع التى تعطلت منذ فترة طويلة.

وأوضح أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التى تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميًّا، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية التى تتفاقم هذه الأيام.

وتراوحت أسعار كسب الصويا المحلية بين 29500 إلى 33 ألف جنيه للطن مع اختفاء المستورد، وتعدّ الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

يُذكر أن سعر الجيلوتين المستورد يسجل حاليًّا 43.5 ألف جنيه لبروتين 60%، بينما بلغ الجيلوتين المحلى 42.5 ألف للطن، ويعدّ الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

وبلغ سعر كسب الصويا المحلية بروتين 44% نحو 29 ألفًا و500 جنيه على الأقل، وبروتين 46% سجل 39 ألفًا، والجلوتوفيد 9200.

واستقر سعر طن الردة المحلية عند 8500 جنيه للطن، وكسب العباد بروتين 36% سجل 12 ألف جنيه، ونشا غذائى 18900، وجلوتوفيد بروتين 16% حوالى 9200، وقشر الصويا 8000.