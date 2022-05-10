«الزراعة» تخطط لتصدير طرود النحل إلى 3 دول عربية

تخطط إدارة الحجر الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة، لبدء مفاوضات مع 3 دول عربية بشأن فتح أسواقها أمام الصادرات المصرية من طرود النحل والخلايا المنتجة للعسل، بحسب فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب.

وكشف «بحيرى» لـ«المال» أن الدول الثلاث هى ليبيا والأردن ولبنان، لافتا إلى أن صادرات خلايا النحل المصرية تدخل حاليا إلى الكويت والبحرين وعمان والإمارات والسعودية.

وأضاف أن الحجر الزراعى هو المسئول عن فتح السوق سواء أمام الصادرات الزراعية أو حتى الواردات عبر سلسلة من القواعد الفنية المتتالية التى تستغرق عامين فى المتوسط، وفى البدء توافق الدولة على طلب مصر من حيث المبدأ ثم يجرى التفاوض حول التفاصيل الفنية لاحقا.

وأفاد «بحيرى» بأنه يتم حاليا التفاوض مع الجانب السعودى لتطبيق الشروط الفنية لتصدير طرود نحل العسل المصرية إلى المملكة، بعد نجاح وزارة الزراعة فى استعادة السوق السعودية، ورفع الحظر عن صادرات طرود النحل لها منذ أيام.

وتوقع أن تستحوذ المملكة على نصيب الأسد فى صادرات طرود النحل خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع استئناف التصدير لها.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى بيان مؤخرا أنه تلقى تقريرا من الإدارة المركزية للحجر الزراعى يفيد برفع الحظر عن تصدير النحل المصرى إلى السعودية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، فى تصريحات صحفية، إن وزارة الزراعة السعودية قامت برفع الحظر المفروض على استيراد نحل العسل المصرى، مشيرا إلى أن الجانب المصرى جاهز لتنفيذ جميع اشتراطات الجانب السعودى فيما يخص النحل المصرى من خلال هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع المعاهد البحثية المتخصصة.

وكشف تقرير صادر عن اتحاد النحالين العرب – حصلت «المال» على نسخة منه – أن الشركات العاملة فى مجال العسل حققت في2021 زيادة فى صادرات العسل المعبأ بنحو 600 طن لتسجل 3100 طن مقابل 2500 فى 2020.

وأضاف أن أبرز الدول المستوردة للعسل المصرى المعبأ هى لبنان والأردن والكويت والسعودية .

وأوضح أنه تمت زيادة الصادرات خلال العام الماضى بنحو 130 ألف “طرد /خلية” لتسجل مليونا و230 ألف خلية مقابل مليون و100 ألف خلال 2020.

وأشار إلى أن حجم صادرات الطرود حققت 61.5 مليون دولار، بما يقترب من حاجز المليار جنيه خلال العام الماضى.

وطبقا للاتحاد فإن لدى مصر 25 ألف نحال ينتجون ما بين 15 إلى 20 ألف طن سنويا، كما يوجد 2 مليون خلية نحل منتشرة فى محافظات الجمهورية.