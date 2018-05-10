الزراعة: تخصيص مساحات لإقامة 2602 مشروع للنفع العام

الصاوي أحمدكشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عدد مشروعات النفع العام التي تم الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامتها، منذ بداية عام 2016، وحتى الآن بلغت حوالي 2602 مشروع على مستوى محافظات الجمهورية.وأوضح التقرير ان تلك المشروعات من بيتها حوالي 1440 مدرسة تعليم أساسي وثانوي

الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عدد مشروعات النفع العام التي تم الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامتها، منذ بداية عام 2016، وحتى الآن بلغت حوالي 2602 مشروع على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح التقرير ان تلك المشروعات من بيتها حوالي 1440 مدرسة تعليم أساسي وثانوي وفني، ومعهد أزهري، فضلاً عن 474 مشروع محطة صرف ومعالجة ومد خطوط وخط ناقل للصرف الصحي ومحطات مياه للشرب وغرف مأخذ مياه مرشحة، ومصرف قاطع لمياه الرشح، في القرى بالمحافظات المختلفة.

وأشار التقرير، الى ان المشروعات التي تم الموافقة على تخصيص مساحات لاقامتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الشأن تتضمن أيضاً: 75مركز شباب ونادي رياضي، و 81 وحدة صحية وبيطرية واسعاف وطب اسرة ومستشفى، كذلك 49 محطة توزيع كهرباء وتخفيض الضغط، و50 مسجد، و 16مبنى اداري ومجمع مصالح وخدمات، و 12 مبنى للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، و11 مكتب للبريد، فضلاً عن 36 مشروع مد خط غاز طبيعي ومازوت، 38 مشروع وحدات سكنية وإسكان اجتماعي و26 نقطة شرطة ومرور ومطافئ.

من جهته، قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي في إطار تحفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خطط الدولة وتوجهاتها، في التيسير على المواطنين واتاحة الخدمات لهم على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق النائية، كذلك المساهمة أيضاً في علاج أزمة زيادة كثافة الفصول والطلب على زيادة عدد المدارس.