«الزراعة» تخصص 470 مليون جنيه لتدشين محطتين لإنتاج شتلات قصب السكر

أكدت مصادر مسئولة فى وزارة الزراعة أن التكلفة الاستثمارية لتدشين محطتين لإنتاج شتلات قصب السكر فى أسوان تبلغ نحو 470 مليون جنيه.

وأوضحت أن المحطة الأولى تقع بمنطقة كوم أمبو والثانية فى وادى الصعايدة.

وأكدت المصادر أن تكلفة محطة وادى الصعايدة 350 مليون جنيه، وسيتم توفيرها من موازنة الدولة للعام المالى الجاري.

أما محطة كوم أمبو فقد تم تخصيص 120 مليون جنيه لتدشينها من موازنة هيئة تنمية الصعيد، وفقا للمصادر .

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامى للوزارة، تقريرا مؤخرا حول المشروع القومى للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل.

ونوه بجهود الوزارة للتوسع فيه، فضلا عن الفوائد والمزايا التى تعود على المزارعين نتيجة زراعة القصب بنظام الشتلات.

وأشار التقرير إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.

وعددت الوزارة فوائد الزراعة بنظام الشتل، والتى تتمثل فى زيادة متوسط إنتاجية الفدان من 33 إلى 55 طنا، وخفض تكاليف الزراعة، واستخدام الميكنة من الزراعة إلى الحصاد، فضلا عن توفير نفقات مكافحة الحشائش، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى %30، وكذلك ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن %35 مقارنة بالزراعة التقليدية.

وشملت الفوائد أيضا تقليل الفاقد خلال مراحل الإنتاج، وتوفير تكاليف الطاقة المستخدمة، فضلا عن أنها تسمح بتحميل محاصيل أخرى مع زراعات الغرس والخلفات، حيث تؤدى فى النهاية إلى زيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

وشملت خطة وزارة الزراعة للتوسع فى زراعة القصب بالشتل حزمة محاور رئيسية، تمثلت في: إنشاء حقول لإنتاج التقاوى المعتمدة الخالية من الآفات والأمراض، وإنتاج الشتلات باستخدام التقاوى المعتمدة وتوفير متطلبات التوسع فى نظام الشتل لمساحات الغرس، وتنفيذ الرى الحديث فى المساحات المزروعة بالشتل.

وأشار التقرير إلى أنه يجرى حاليا العمل على الانتهاء من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/ موسم، فضلا عن إنشاء محطة وادى الصعايدة لإنتاج شتلات القصب فى أسوان أيضا، على مساحة 70 فدانا، بطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة فى الموسم، كذلك يتم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة لإنشاء محطات أخرى تحت إشراف الوزارة مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة.