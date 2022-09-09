الزراعة تختتم فعاليات ورشة تعظيم الاستفادة من التمور ومتبقيات نخيل البلح بأسوان

اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات ، ورشة عمل التي تم تنظيمها حول: تعظيم الاستفادة من التمور ومتبقيات نخيل البلح، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بمحافظة اسوان على مدار يوميان.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله العباسى مدير المعمل، إن ورشة العمل تناولت عددا من الموضوعات الهامة على رأسها: الاستفادة من متبقيات التمور ونخيل البلح، فى عمل الأسمدة العضوية وصناعة أخشاب Mdf وصناعة الورق وعمل دراسات اقتصادية للاستفادة من المتبقيات فى خلق فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أنه تم أيضا الإشارة إلى أهمية دور الإرشاد الزراعي فى التعريف بالمتبقيات وكيفية تعظيم الاستفادة منها، والاستخدام الأمثل للاستفادة من متبقيات النخيل فى تغذية ماشية اللبن والتسمين، كذلك تصنيع السيلاج واستخدامه فى تغذية الماشية، إضافة إلى الاستفادة من متبقيات الثمار فى صناعة الكحول والخل.