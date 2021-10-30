«الزراعة» تختتم دورة «المحاجر البيطرية والقدرات التشخيصية للحماية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود»

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الدولية التي تنفذها وزارة الزراعة تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال معامل الوزارة عن طريق معهد بحوث الصحة الحيوانية ووزارة الخارجية ممثله فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تحت عنوان “المحاجر البيطرية والقدرات التشخيصية للحماية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود والتى تؤثر على التجارة البينية فى أفريقيا”.

واستفاد من الدورة 25 متدرباَ من 16 دولة أفريقية يتحدثون باللغتين الانجليزية والفرنسية على مدار خمسة أيام عملية فى المعهد ومعامله وزيارة ميدانية حقلية لمحجر بيطرى نموذجى للتعرف على الأساليب الحديثة والمتطورة فى المحاجر والمعامل البيطرية.

وفى حفل الختام تحدث د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية على الجهود المبذولة من وزارتى الزراعة والخارجية لتنفيذ تلك الدورات على الرغم من مرور القارة والعالم بالموجه الرابعه للكوفيد 19 وأشاد بتطبيق كافة الأجراءات الأحترازية والتدابير الأحتياطية أثناء تنفيذ الدورة. كذلك أشاد بالتعاون المستمر بين معامل مركز البحوث الزراعية والمعامل الأفريقية لتنفيذ التنمية الزراعية المستدامة فى القارة الأفريقية.

ووجه د. ممتاز شاهين مدير المعهد كل الشكر والتقدير لوزير الزراعة لدعمه وتشجيعه المستمر لتطوير وتحسين وزيادة معدلات الأداء بمعامل وزارة الزراعة وحثه المستمر للعمل كفريق واحد بروح واحدة لتحقيق هدف التنمية الزراعية المستدامه لمصر والدول الأفريقية.

والشكر موصول لوزارة الخارجية ممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لما بذلوه لتننظيم تلك الدورة والدورات المستقبلية لرفع قدرات وبناء مهارات الأطباء بالمعامل الأفريقية لزيادة التبادل التجارى بين الدول الأفريقية كما أستمع الى رغبات المتدربين من الأقطار الأفريقية الشقيقة ووجه تعليماته الى أدارة التدريب بتنفيذ سلسلة من الدورات المطلوبة والتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكه من أجل التنمية لتنفيذ متطلباتهم التدريبية.

وفى نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على الأخوة المتدربون الذين أشادوا بالأستقبال الحافل منذ وصولهم المطار وكرم الضيافه وشكروا على الآمن والآمان الذى وجدوه فى مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.