«الزراعة»: تختتم أعمال القافلة البيطرية المجانية بشمال سيناء

أكد مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة بانتهاء أعمال القافلة الطبية البيطرية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية أعمال القافلة البيطرية المجانية فى محافظة شمال سييناء والتى تأتى بالتزامن مع إحتفال المحافظة بعيدها القومى الواحد والأربعون.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه تم أيضا تقديم الكشف والعلاج المجانى لعدد 227 ناقة وجمل للمربيين بمدينة العريش والقرى التابعة لها.

وأفاد البيان أنه كذلك عمل عدد 7 عمليات جراحية فى الأرجل، كما تم إعطاء أدوية لعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية بالمجان لجميع الجمال التى تم فحصها والتى بلغ إجمالى عددها 1227 ناقة وجمل، كما تم عمل 3 ندوات إرشادية للمربيين والأطباء البيطريين العاملين بمحافظة شمال سيناء على هامش أيام القافلة.

جدير بالذكر أن القافلة قد قامت بالفحص الطبى الشامل لعدد 1000 بعير من الجمال المشاركة فى مهرجان سباق الهجن والذى عقد خلال يومى الأربعاء والخميس26 – 27 إبريل 2023، كما تم إعطاء العلاجات اللازمة للجمال المصابة بالمجان.