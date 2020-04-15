«الزراعة» تختار شركة الشحن البحري لتقاوي البنجر من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل

تستعد شركات الشحن والتخليص للمنافسة على المناقصة التي طرحته الهيئة الزراعية المصرية التابعة لوزرة الزراعة، لإستيراد شحنات تقاوي بنجر السكر.

وطرحت الهيئة المناقصة منذ أيام بين شراكات الشحن البحري والتخليص الجمركي لرسائل تقوي بنجر السكر للموسم الجاري 2020 .

ومن المقرر أن يتم اختيار الشركة الفائزة في مطلع مايو المقبل، على أن تتولى الشركة الفائزة الشحن البحري من دول الاتحاد الأوربي إلى ميناء الإسكندرية.

وحققت مصر أكبر إنتاج من السكر هذا الموسم لأول مرة العام الماضي، حيث بلغ حجم الإنتاج حوالى 2.5 مليون طن بزيادة قدرها 320 ألف طن عن الموسم السابق له الذى بلغ 2.16 مليون طن.

وأرجعت التقارير هذه الزيادة الكبيرة إلى التوسع فى زراعة بنجر السكر، حيث تمت زراعة نحو 584.6 ألف فدان بزيادة حوالى 105 آلاف فدان عن الموسم السابق له، وذلك بعد نجاح تجربة غرب المنيا فى زراعة البنجر كأول موسم لها بنسب سكر عالية وانخفاض بنسب الشوائب.

وأعلنت وزارة الزراعة أنه ستتم زيادة المساحة المزروعة ببنجر السكر فى مناطق غرب غرب المنيا بمقدار 5 أضعاف، كما أنه سيتم العمل على زيادة إنتاجية الفدان الواحد من 22.5 إلى 30 طنا حتى يحقق عائدا اقتصاديا أكبر..

ويقدر إنتاج السكر فى مصر بحوالى 2.3 مليون طن، منها 1.3 مليون طن من البنجر، والباقى من القصب، فى حين يصل حجم الاستهلاك إلى حوالى 3 ملايين طن، وتتم تغطية الفجوة عن طريق الاستيراد.