«الزراعة» تحيل 30 شركة مصدرة للحاصلات للنيابة منذ بداية 2020

هناك عقوبات يتم فرضها على الشركات فى حالة ثبوت تلاعب أو تزوير فى أوراق سلامة المنتجات، منها الإيقاف لمدة تصل إلى 6 شهور، أو الإحالة إلى النيابة العامة.

أحالت وزارة الزراعة 30 شركة تعمل فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية للنيابة العامة بعد ثبوت تزويرها مستندات دالة على سلامة المنتجات الزراعية منذ بداية العام الحالى وحتى أمس ، وفقا للدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

وقال «العطار» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن الإحالة للنيابة تأتى فى إطار ضبط منظومة الرقابة على جودة الصادرات ، والتى ترصد المنتج من بداية وجوده فى المزرعة إلى أن يتم تصديره، وهى المنظومة المطبقة منذ منتصف عام 2017 ، على محاصيل الفراولة والرمان والجوافة والعنب والفلفل.

وأضاف أن هناك عقوبات يتم فرضها على الشركات فى حالة ثبوت تلاعب أو تزوير فى أوراق سلامة المنتجات، منها الإيقاف لمدة تصل إلى 6 شهور، أو الإحالة إلى النيابة العامة.

ولفت إلى أن سبب تشديد إجراءات التصدير أنها تمس سمعة الصادرات المصرية لأنه عند وجود تلاعب فى شحنة واحدة تقوم الدولة المستوردة بإغلاق الواردات من مصر بالكامل – لجميع المحاصيل – وليس الشركة المصدرة فقط، وبالطبع هناك الكثير من الشركات الملتزمة والتى تقوم بتنفيذ قواعد التصدير ذات الصلة مثل شهادة الصحة النباتية وتحليل متبقيات المبيدات، متابعا إن إفساح المجال أمام هؤلاء المتلاعبين يوقع أكبر الضرر على الشركات المصرية.

وأوضح «العطار» أنه فى حال تكرار التلاعب لثلاث مرات من الشركة نفسها أو المصدر يتم شطب اسمه من سجلات الحجر الزراعى نهائيا ولا يسمح له بالتصدير مرة أخرى قبل عدة سنوات وخطوات شاقة، مشيرا إلى أن إيقاف الشركة عن العمل 6 شهور يمثل أكبر ضرر على المتلاعبين.

من جهته، ثمن المهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية «هيا»، جهود وزارة الزراعة فى ضبط منظومة الصادرات الزراعية وهو ما انعكس على زيادة الصادرات رغم أزمة كورونا.

وأوضح أن هناك تراجعا فى صادرات البطاطس والبصل والطماطم نتيجة إغلاق النشاط السياحى فى أوروبا وروسيا مؤكدا أن دور الجهات الحكومية قائم على فتح أسواق جديدة ومتنوعة لكسب مزيد من النجاحات فى المستقبل.

ووفقا لوزارة الزراعة، فإن الصادرات الزراعية منذ يناير حتى 28 أغسطس الماضي بلغت 3 ملايين و940 ألفا و687 طنا من المنتجات الزراعية، مشيرة إلى أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل، الباذنجان.

وأضافت أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و393 ألفا و 867 طنا ، بالإضافة إلى تصدير 674 ألفا و480 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى بعد الموالح، بينما تم تصدير 296 ألفا و358 طن بصل، محتلا المركز الثالث.

وجاء العنب فى المركز الرابع بإجمالى 135 ألفا و147 طنا، فى حين احتل الثوم المركز الخامس بإجمالى 33 ألفا و 126 طنا، والفراولة المركز السادس بإجمالى 20 ألفا و761 طنا.