«الزراعة»: تحليل 340 ألف عينة تصدير من الخضر والفواكه سنويًا

قالت الدكتورة هند عبداللاه، رئيس المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، إننا نعمل كآخر حلقات سلسلة الصادرات، نتيجة أهمية التحاليل التي يتم إجراؤها لنحدد إمكانية تصدير تلك المحاصيل من عدمه، موضحة أن المعمل موجود من أجل مساعدة المرزاعين، ومعرفة متطلبات واحتياجات أي دولة، حتي يمكن التصدير بشكل صحيح.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الأول لمستقبل التصدير بقطاع الحاصلات الزراعية، الذى نظمته شركة أجرو إيجيبت اليوم، أننا نحاول مساعدة المزارعين والمصدرين، وحين نقول إن عينة ما غير مطابقة للمواصفات، هذا يمنح المزارع فرصة لتقديم الأفضل، ولا يتعرض لرفض شحنته، لافتة إلى أننا نطور المعامل باستمرار، وانتبهنا لمتبقيات المبيدات منذ 27 عامًا، وآخر 5 سنوات تغلبنا على مشكلات وقت تحليل العينة وجودة النتائج.

وأوضح أننا وصلنا العام الماضي لما يقرب من 340 ألف عينة، وهذا يعني زيادة الوعي ودقة الشغل، ووضعنا ضغطًا إضافيًا على المعمل، وطلبنا أن يكون له اعتماد من 3 جهات دولية مختلفة، حتى نضمن عدم وجود قصور فى أي جزئية بالتحاليل، معتبرة أن أى إجراءات جديدة من شأنها دعم الصادرات وحرصًا على سمعة مصر فى الحاصلات الزراعية.

وتابعت: “نفحص كل أنواع الغذاء المصنع المعد للتصدير، وهذا تم عن طريق تجهيز المعمل بتزويده بأجهزة عالية الدقة، تضاهي كل الأجهزة الموجودة بالمعامل خارج مصر، لافتة إلى أننا حريصون على دقة النتائج، وقمنا بتحديث الطرق وقللنا الوقت فى بعض التحاليل لأقل من 50 % من الوقت.

وقالت إن تأخير نتائج بعض التحاليل قد يكون بسبب ارتباط التحليل بميكروبولوجي، إضافة إلى أنه إذا كان هناك شك أن العينة مرفوضة، نحللها أكثر من مرة حتي نتأكد من دقة النتائج.