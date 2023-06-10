الزراعة : تحليل 138 ألف عينة تصديرية بواسطة «متبقيات المبيدات» خلال 6 شهور



‏قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)- مركز البحوث الزراعية- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعمل خلال النصف الأول للعام الحالي 2023 حقق عدة إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من أهمها على النحو التالي:

1- اعتماد المعمل لأول مرة من هيئة الاعتماد الأمريكية A2LA – American Association for Laboratory طبقاً للمواصفة الدولية Accreditation ISO 17025:2017 وبذلك يصبح المعمل أول معمل في مصر معتمد دولياً من ثلاث جهات اعتماد دولية في نفس المواصفة.



2- تجديد شهادة الاعتماد الدولية لوحدة اختبارات الكفاءة المعملية (PT Unit) بالمعمل طبقا لمواصفة الأيزو 2010:17043 من المجلس الوطني للاعتماد “EGAC”.

وأضافت عبداللاه أنه فيما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة المعمل ونظراً لتزايد العينات الواردة للمعمل والتي وصلت خلال النصف الأول للعام الحالي 2023 إلى 138130 تحليلا من جهات مختلفة ما بين جهات رقابية ومنتجين ومصدرين كان لزاماً زيادة القدرة الاستيعابية بأقسام المعمل المختلفة.

وأضحت عبد اللاه أنه تم دعم أقسام المعمل المختلفة من خلال شراء أجهزة تحليل جديدة بأقسام المعمل المختلفة وتدريب العاملين بهذه الأقسام من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات حيث تم زيادة القدرة الاستيعابية بقسم متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات الأغذية والجودة، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، وتم زيادة السعة الاستيعابية بشراء أجهزة بأقسام المعمل المختلفة.

وأشارت عبد اللاه إلى أنه تم زيادة وإدراج أكثر من 20 تحليلا جديدا من الملوثات وفقاً لمتطلبات الهيئات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل وتم اعتمادها.

وأفاد بأنه جار العمل على زيادة خدمات المعمل أفقيا حيث بدء العمل التجريبي لفرع المعمل الجديد بمحافظة الإسماعيلية وقد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المتطورة في مجال تحليل ملوثات الأغذية وجاري الإستعداد لاعتماده من جهات الاعتماد الدولية.

وأضافت عبد اللاه أنه طبقا للدور العلمي والمجتمعي فقد تم الآتي :

1- شارك المعمل في أكثر من 23 ورشة عمل ومؤتمر علمي وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والنباتات الطبية والعطرية بالتعاون مع جهات مختلفة.



2- قام المعمل بتنظيم عدد 2 ورشة عمل مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية وذلك لدعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

3- نشر أكثر من 5 أبحاث علمية دولية بمجلات علمية دولية ومؤتمرات دولية، بالإضافة إلى حصول بعض الباحثين على درجات الماجستير والدكتوراه في مجال عمل المعمل والإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعات الخاصة وأيضاً المشاركة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وترقيات بعض أعضاء هيئة البحوث إلى درجات باحث أول ورئيس بحوث.



4- قيام المعمل بالمساهمة في تأهيل بعض معامل الجهات الرقابية من خلال خبرائه في التدريب والاستشارات الفنية.

5- مشاركة المعمل في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء.

وأوضحت عبداللاه أنه فيما يتعلق بهم الإنجازات الدولية حيث يساهم المعمل في زيادة الصادرات الزراعية عبر الآتي :



1- يعتبر المعمل أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية ومن أهمها الموالح والفراولة الطازجة والمجمدة والبطاطس والعنب.



2- المساهمة في فتح أسواق جديدة مثل أسواق الصين وأندونسيا والفلبين وغير ذلك من الأسواق الأخرى والتي قامت وفود من هذه الدول بزيارة المعمل ضمن قيامها بعمل مباحثاتها مع الجهات المصرية لفتح هذه الأسواق.

وكشفت عبد اللاه أنه فيما يتعلق بالزيارات الدولية للمعمل تم إستقبال أكثر من 3 زيارات دولية رفيعة المستوى للإطلاع على دور المعمل في مجال سلامة الغذاء ومنها زيارة وزير الزراعة بدولة تشاد والوفد المرافق له للإطلاع على أنشطة المعمل ودوره فى مجال سلامة الغذاء لبحث سبل التعاون بين الدولتين.

ولفتت مديرة المعمل إلى أنه فيما يتعلق بالمؤتمرات والتدريب الدولي تم مشاركة المعمل في أكثر من 10 مؤتمرات وورش عمل وبرامج تدريبية دولية ومحلية من أهمها ورشة العمل التي نظمها منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” عبر برنامج “Zoom” تحت عنوان: “Innovation Approaches for Better Plant Production” ، وحضور ورشة عمل إقليمية منظمة بمعرفة الاتحاد الأوروبي تحت عنوان “EU-EUSN dialogues on sustainable food systems: From Production to Consumption – Farm to Fork، حضور أحد خبراء المعمل وعضو لجنة “JMPM” الاجتماع المشترك بين منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية حول إدارة مبيدات الآفات الزراعية “JMPM” أونلاين.



وأوضحت عبداللاه أن المعمل قام بتنظيم أكثر من 20 برنامجا تدريبيا من خلال مركز التدريب التابع للمعمل للعاملين في المعمل ولمتخصصين في القطاع الخاص والحكومي في مجال تحليل ملوثات الأغذية والمواصفات الدولية.

ويأتي كل ذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة.