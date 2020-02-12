الزراعة: تحصين 692 كلبًا ضد مرض السعار واستخراج 543 رخصة

أكدت تقرير صادر عن هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة أن إجمالى الكلاب المحصنة خلال شهر يناير 2020 بلغت 692 حيوانا، وعدد الرخص التى تم استخراجها 543 رخصة على مستوى جميع مديريات الطب البيطري.

وأوضح “التقرير” الذي حصلت “المال” على نسخة منه أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة (الطب البيطري – الصحة – المحليات – البيئة) وتعتبر الأماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسي فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة، حيث لا تقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الأمراض المشتركة، وأهمها مرض السعار بل تمتد الى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف، وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.

وكشف التقرير أن مرض السعار من أخطر الأمراض المشتركة نظرا لخطورته على الصحة العامة، والتى تستوجب الإسراع بمكافحة المرض، وكسر دورة انتقاله فى الحيوانات والكلاب الضالة بإجراء خطة شاملة للمكافحة طبقاً للإمكانيات المتاحة، ووفقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.