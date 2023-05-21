الزراعة: تحصين 6.4 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع



تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى والتي بدأت في شهر مارس بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة وانتهت في شهر مايو الجاري.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 3 ملايين و399 ألفا و678 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى نهايتها في 6 مايو الجاري وتحصين حوالي 3 ملايين و21 ألفا و149 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى نهايتها أيضا.

كما أوضح التقرير أيضا أنه تم تنفيذ 72 لجنة متابعة ميدانية بواسطة أطباء الهيئة لمتابعة لجان التحصين شملت محافظات (الدقهلية – الفيوم – المنوفية – البحيرة – الإسماعيلية – القليوبية – الشرقية – السويس – الجيزة – دمياط – بنى سويف – الغربية)، كما تم أيضا عقد 6660 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل عدد 97 ألفا و423 رأسا.