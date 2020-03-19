الزراعة : تحصين 5383 رأس ماشية ضد 4 أمراض وبائية بالجيزة خلال أسبوع

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة تحصين 5383رأس ماشية ضد 4 أمراض وبائية عابرة للحدود في غضون أسبوع.

وذكرت فى تقلاير صادر عنها وحصلت “المال” علي نسخة منه أن أطباء الطب الوقائي قاموا بتحصين 220 رأس من الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتحصين 5163 رأس من الماشية ضد مرض جدري الماشية ،جدري الأغنام خلال الفترة من 29فبراير إلي 7مارس .

ولفت التقرير الي أن هذة الجهود تتسق مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجدري ،مشيرا إلي أنه تم عقد عدد 5 ندوات إرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض جدري الماشية والاغنام ، فيما تم عقد 5 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرض انفلونزا الطيور في بعض القري والمراكز في نطاق المحافظة .

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات البيطرية المشرفة علي مديرية الجيزة عن تواصل الادارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة والمحافظات تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية .

ولفت إلى أن هذه الاجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية وسرعة إحتوائها لمنع انتشار المرض ، من خلال التحصين الحلقى والتقصي فى نطاق البؤرة ،علاج الحيوانات المصابة ،مخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات و القيام بحملات التوعية والارشاد ، وتوزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات .