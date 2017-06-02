الزراعة: تحصين 4.5 مليون طائر من أنفلونزا الطيور

كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي عدد الدواجن التي تم تحصينها ضد الأمراض الفيروسية وانفلونزا الطيور خلال الشهر الماضي، بلغت حوالي 4 ملايين و584 ألفا و166 طائرا.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2 مليون و844 ألفا و409 طيور ضد مرض إنفلونزا الطيور لقطاع الأهالى، فضلاً عن مليون و739 ألفا و757 طائرا تم تحصينها ضد الأمراض الفيروسية المختلفة، لافتا إلى أن إجمالى عدد المزارع التي تمت معاينتها خلال نفس الشهر حوالي 2223 مزرعة، حيث شملت المعاينة كل الإجراءات الوقائية، والإعدام والتخلص الصحى من الدواجن المصابة وتطهير المزارع والمعدات.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إنه يجرى حالياً عمل الحملات الإرشادية والتوعية للمربين في كل القرى بالمحافظات المختلفة، لإحكام السيطرة على الأمرض، كذلك تتولى الهيئة إصدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمن الحيوى.

من جانبه، شدد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمنع انتشار فيروس انفلونزا الطيور، وذلك ضمن خطتها لاحتواء المرض والتقليل من آثارة السلبية على الثروة الداجنة والمواطنين من حيث المراقبة الوبائية للمرض في كل المحافظات واتخاذ اعلى درجات الحذر ومتابعة وترصد الموقف الوبائى للمرض أولا بأول.