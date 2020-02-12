«الزراعة»: تحصين 2.9 مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور في يناير

أكد الدكتور الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بهيئة الخدمات البيطرية، أن حملة التحصينات ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، والتى قام بها أطبـــاء الطب الوقائـــــى بالهيئة والمحافظات، قد أسفرت عــــن تحصين 2،938،593 طائـــــرًا خلال يناير 2020.

وأضاف عطية، في تصريحات، لـ”المال”، أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصــــدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى، وقد بلغ إجمالى عــدد المزارع التى تـــم معاينتها 1260 مزرعة خلال نفس الفترة.

وأوضح أن إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور، الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات بلغ 4313 تصريحًا، وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المحافظات 4,153,125 طائرًا.

ولفت عطية إلى أن هذه الجهود التي تبذلها وزارة الزراعــــة هي من أجل النهوض بالثروة الحيوانية وتنمية الثــــروة الحيوانيـــة والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور والتي تهدف إلى السيطرة على المرض وذلك من خلال اجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور.