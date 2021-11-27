الزراعة: تحصين 2.3 مليون رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن تحصين 2.3 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي بدأت يوم 16 نوفمبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية حتي الآن للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

كما أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و181 ألفا و599 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينهم “631 ألفا و556 رأس أبقار، و371 ألفا و989 رأس جاموس، و158 ألفا و399 رأس أغنام، و19 ألفا و655 رأس ماعز” حتى 24 نوفمبر الحالي.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و160 ألفا و393 رأس ماشية، ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم ” 615 ألفا و75 رأس أبقار، و368 ألفا و906 رأس جاموس، و156 ألفا و299 رأس أغنام، و19 ألفا و655 رأس ماعز، و458 رأس جمال، حتى 24 نوفمبر.



وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة، والحرص على تحصين الماشية لحمايتها من الأمراض والأوبئة.