الزراعة: تحصين 1.6 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية

أسفرت حملات تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية خلال شهر يناير 2020 فى جميع محافظات الجمهورية، والتى أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة عن تحصين 1.600 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض في يناير.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية أنه تم تحصين 750,559 رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية وتحصين 707,803 رأس ضد مرض حمي الوادي المتصدع الميت 38,712 رأس ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي، 104,273 رأس ضد مرض التسمم الدموي وتحصين 12,668 رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجارٍ استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، بأن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.

وأوضح محمود أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائي بالهيئة فإنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة، وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة، ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد، وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.