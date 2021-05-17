الزراعة: تحصين أكثر من 2 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي والجدري

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والتي بدأت يوم 3 أبريل 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و4 آلاف و641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بينها ” مليون و505 آلاف و367 رأس أبقار، 438 ألفا و3 رؤوس أغنام، و61 ألفا و271 رأس ماعز “حتى 11 مايو 2021.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.