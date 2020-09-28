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الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية والوادي المتصدع»

والذي بدأ يوم 19 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة
الصاوي أحمد 1:31 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20 1:31 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والذى بلغ أكثر من مليون رأس ماشية والذي بدأ يوم 19 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 625 ألفا و371 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها ” 374 ألفا و263 رأس أبقار، 207 آلاف و731 رأس جاموس، 33 ألفا و685 رأس أغنام، 9692 رأس ماعز” خلال ثمانية أيام.

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وأوضح التقرير أيضاً انه تم تحصين 616 ألفا و19 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها ” 366 ألفا و514 رأس أبقار، 206 آلاف و204 رؤوس جاموس، 33 ألفا و81 رأس أغنام، 9692 رأس ماعز، 528 رأس جمال” خلال ثمانية أيام أيضاً.

وناشد وزير الزراعة جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكداً أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.

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وأوضح وزير الزراعة أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير جميع المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

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بقلم الصاوي أحمد

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