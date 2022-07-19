الزراعة تحصن الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين 403 آلاف و857 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها ” 210 آلاف و771 رأس أبقار، 101 ألف و349 رأس جاموس، 79 ألفا و707 رؤوس أغنام، 12 ألفا و30 رأس ماعز” حتى 18 يوليو الجاري.. وتحصين 362 ألفا و822 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها ” 184 ألف و191 رأس أبقار، 99 ألفا و288 رأس جاموس، 67 ألفا و107 رؤوس أغنام، 11 ألفا و 730 رأس ماعز، 506 رؤوس جمال ” حتى 18 يوليو الجاري أيضا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.