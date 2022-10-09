الزراعة تحصد جائزة أفضل منتج بمهرجان تمور أسوان



أعلن الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة فوز الدكتور وائل مصباح و الدكتورة مها محفوظ و الدكتور جمال الحديدى بجائزة أفضل منتج من التمور لهذا العام بمهرجان التمور بأسوان.

أشار إلى أن هذا المنتج عبارة عن بار من البلح المدعم بالشوفان بنسب مختلفة و أخر مدعم بالحمص بنسب مختلفة وهو شبيهه بحلوى المولد (الحمصية).



وقال إن هذه الحلوى المصنعة من التمر سواء المدعمة بالشوفان أو الحمص تعد ذو قيمة غذائية عالية نظرا لإحتوائها على معظم العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم أثناء النمو.

واضاف أنها تستخدم كمصدر للطاقه وبناء الانسجه والعضلات لجميع الفئات العمريه الصحيه. يعد التمر مصدراً جيد للحديد و العديد من العناصر المعدنية الأخرى بالإضافة الى مضادات الأكسدة الطبيعية.

وأفاد أنه يتم تعويض النقص فى البروتين و بعض الفيتامينات مثل فيتامين ب 9 و بعض العناصر المعدنية الهامة و الألياف الغذائية للتمر بإضافة كل من الحمص أو الشوفان ، كما أن هذه الطريقة تساعدعلي حفظ البلح او التمر لمده تتراوح من 6 الي 9 شهور بدون فساد.