«الزراعة» تحذر من طقس الغد وتصدر 5 توصيات لوقاية المحاصيل خاصة المانجو

أصدر مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة أهم التوصيات الزراعية خلال الفترة الراهنة لثمار المانجو وغيرها من الحاصلات متوقعا حالة سريعة ومؤقتة من الاضطرابات الجوية تتأثر بها البلاد يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 كالتالي :

1 -إجراء رية مهمة جداً اليوم صباحاً وينصح بإضافة الفولفيك مع الري ( خاصة الري بالتنقيط لأشجار الفاكهة والخضر ).

2 – تقريب فترات الري والبعد عن الري في فترة الظهيرة وإضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم كإضافات رئيسية مع مياه الري.

3 – الاستعداد للتقليل من أضرار لسعات الشمس على ثمار المانجو بالتحديد بالرش بسليكات البوتاسيوم والألومنيوم أو الجير المخفف.

4- التوقف عن إجراء أى رشات تماماً اليوم فى المناطق المذكورة والمعرضة لهذه الحالة من التقلبات.

5- التشديد على أربطة الصوب الزراعية وتثبيت ألواح الطاقة الشمسية فى مناطق الظهير الصحراوي الغربية.

وأكد البيان تكون منخفض جوي سطحي على الصحراء الغربية في صورة شبيه العاصفة المدارية فحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي بقيم ضغطيه منخفضة يعمل على دفع كتلة هوائية صحراوية تؤدي إلى :

*ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خاصة على مناطق وسط وجنوب الصعيد.

*نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط ) والصحراء الغربية ( الواحات ) علي فترات متقطعة.

*سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا وقد تتوغل داخل الدلتا وحتى القاهرة ومدن القناة وسيناء.

وأكد البيان على حزمة من التحذيرات العامة وهي :

1 – تجنب التواجد بجوار الإعلانات الكبيرة والأعمدة والأشجار أثناء هبوب العاصفة.

2 -شرب كميات كبيرة من المياه بسبب ارتفاع الحرارة وهبوب الرياح الجافة لفترات من اليوم.

3 – مرضى الحساسية والجيوب الأنفية الابتعاد عن الأتربة قدر الإمكان.