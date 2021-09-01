«الزراعة» تحذر مزارعي البطاطس والفراولة من الأمطار الخريفية

حذرت وزارة الزراعة ممثلة في مركز المناخ الزراعي مزارعي البطاطس والفراولة الشتوية من خطورة الأمطار الحارة الخريفية علي الجودة المحصولية للموسم، خاصة أن هطول الأمطار سيتزامن مع بدايات النمو الخضري خلال الأيام القليلة القادمة مع تذبذب درجات الحرارة ليلا ونهارا.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة اطلعت” المال” على نسخة منه، أنه يتوجب علي كل مزارع إنشاء وتركيب نظام لصرف المياه الزائدة بعيدا عن خطوط الزراعة لوقاية المزروعات من امراض فصلية مثل تعفن الجذور والحد من انتشار الأمراض الفطرية والحشرية خلال الفترة المقبلة.

وطبقا لوزارة الزراعة ومن المتوقع أن تكون هناك بداية خريفية قوية من حيث الأمطار المبكرة وزيادة كبيرة في الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة.

وأكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز المناخ الزراعي لـ “المال”، أنه وفقا لمتغيرات الطقس فى العالم تمت ملاحظة ازدياد على قوة المنخفضات المدارية والحرارية والذي يعود لسخونة الطقس بشكل عام فى نصف الكرة الشمالى والمسبب الرئيسى لها هو الاحتباس الحراري.

وأشار إلى أنه ويتوقع أن تستمر الحرارة العالية خلال فصل الخريف القادم ويترتب على ذلك تمدد المنخفضات باتجاه مصر فى وقت تتحرك منخفضات حوض البحر المتوسط والتي تحمل كتل هواء معتدلة في وجود ارتفاع الرطوبة فى تلك الفترة والتى ازدادت بفعل التغير المناخي.

ولفت إلى أنه قد تنشأ خلالها حالات عدم استقرار تحمل فى طياتها عواصف رعدية غير مسبوقة ناتجة عن السحب الثقيلة والتى تنتج عن طريق ارتفاع الهواء الساخن لطبقات الجو العليا والتي قد ينتج عنها أمطار خريفية مبكرة خاصة على مناطق شمال الدلتا وسيناء وجبال البحر الأحمر.

يذكر أن عروة البطاطس الخريفية التي تزرع حاليا وهي علي مساحة مرتقبة تقارب 150 ألف فدان تقع أغلبها في المنيا من إجمالي 400 ألف فدان على مدار العام الجاري ، بينما تتراوح مساحة الفراولة بين 40 إلي 50 ألف فدان . وطبقا لتقارير حديثة أصدرها مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة، العام الماضي حصول مصر على المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة حاليا.

وأوضحت وزارة الزراعة في ردها علي التقرير الدولي، أن ذلك جاء نتيجة لاهتمام وزارة الزراعة بهذا المحصول الاقتصادي الذي يعد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية المهمة؛ وتأكيدا لثقة العالم في المنتجات الزراعية المصرية والتي تغزو جميع الأسواق العالمية.

وطبقا للتقرير الأممي فقد بلغت صادرات مصر من الفراولة المجمدة 140 ألف طن سنويا للتصدير ، تمثل الكمية المصدرة 20% من كميات الصادرات العالمية و قيمة الصادرات بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالي صادرات العالم ،كما تصل المساحة المزروعة في مصر من الفراولة لـ22 ألفا و400 فدان وينتج الفدان نحو 18 طناً للفدان في الموسم.