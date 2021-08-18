الزراعة تحذر الفلاحين من التبكير بزراعة عروة البطاطس الشتوية

طالب الدكتور محمد علي فهيم مدير مركز المناخ الزراعي بوزارة الزراعة ، أن يتم تأخير بداية موسم زراعة البطاطس الجديدة النيلية أو الشتوية إلى أواخر أغسطس الجاري فى عدد من المناطق التي تشتهر بالزراعة المبكرة.

وأكد أن أهم المحافظات التي تزرع البطاطس في هذة العروة هي محافظة المنيا في مناطق برجاية ، صفط ،ابو حنس ، دمشير ، بهدال ،العمودين ، طحا ،و المنوفية بمنوف ،والبحيرة في ابيس و نكلة.

وشدد فهيم علي سلامة العبوات الخاصة بالتقاوي وان تكون عبوات متوسطة الحجم تتراوح ما بين 35-40 كجم متجانسة وسليمة فى معظمها ولا يوجد تمزق أو ترهل فى العبوات.

وأشار فهيم إلى أهمية التدقيق في اختيار الصنف وهو ناتج كسر محلى ناتج العروة الصيفية 2021 رتبة E او أعلى ، وان تكون التقاوي جيدة خالية من العفن والتكسير او العيوب الفسيولوجية (نسبة لا تتعدي 5%).

ولفت فهيم إلى أهمية مناسبة حجم التقاوي وان تتميز بوجود اكثر من 85 % من الدرنات ذات احجام ما بين 35-55 مم ونسبة 10% احجام ما بين 25-35 مم ونسبة 5% أكثر من 55 مم وان تكون الدرنات فى حالة حيوية وفسيولوجية جيدة والنبت فى مرحلة بداية البزوغ.

وكشف فهيم عن ميعاد الخروج من الثلاجات وأن يكون بداية من الاسبوع الأول من أغسطس ويستمر حتى منتصف سبتمبر 2021 ،مشيرا إلى أن كمية التقاوي اللازمة للفدان تتوقف على الصنف المنزرع وحجم التقاوي المستخدمة والتخطيط ومسافات الزراعة وعموما يحتاج الفدان إلى حوالي 1250 إلى 1500 كيلو جرام لزراعة العروة النيلية أو المحيرة وقد يصل إلى حوالى 1750 كجم.

وألمح إلى أنه يتم خروج التقاوي من الثلاجة قبل الزراعة بحوالي أسبوعين على الأقل ولا تزيد عن 25 يوم ، ثم توضع في مكان جيد التهوية ومظلل وغير متعرض للضوء المباشر أو تيارات الهواء القوية.