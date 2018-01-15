الزراعة تحدد بقاء محصول القصب بـ 4 خلفات على الأكثر

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الوزارة على رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة من وحدة المساحة، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتحقيق الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد البيئية الزراعية المصرية.وأصدر وزير الزراعة القرار الوزا



الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الوزارة على رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة من وحدة المساحة، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتحقيق الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد البيئية الزراعية المصرية.

وأصدر وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2018، لتحديد مدة بقاء محصول القصب في الأرض من خلال الغرس الرئيسي وأربعة خلفات تالية على الأكثر، وذلك للحفاظ على الإنتاجية ومنع تدهورها، في حال ترك خلفات أكثر من ذلك، لافتاً الى انه سيتم تقديم دعماً عينياً يقرره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بهذا القرار.

وشدد البنا على انه سيتم إزالة خلفات القصب المتجاوزة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعته من جديد، وذلك حفاظاً على المحصول من الإصابات الحشرية والمرضية، فضلاً عن صرف مستلزمات الإنتاج لهم نقداً وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أي دعم من الدولة.

وأوضح وزير الزراعة ان تلك الإجراءات من شأنها الحفاظ على محصول القصب، وزيادة انتاجية الفدان مما يزيد من دخل المزارع من جهة وزيادة الاستفادة من وحدة المياه وزيادة الانتاج المحلي من السكر من نفس المساحة.

