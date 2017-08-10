الزراعة تحدد الأقطان المرخص بحلجها في 11 محافظة

الصاوي أحمد أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا حمل رقم "1165" لسنة 2017، لتحديد أصناف الأقطان المرخص بحلجها في كل محلج على مستوى 11 محافظة. وشدد القرار على أنه لا يجوز لأي محلج من المحالج التي شملها القرار حلج أي صنف من أصناف القطن غير الصنف ال



الصاوي أحمد



أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا حمل رقم “1165” لسنة 2017، لتحديد أصناف الأقطان المرخص بحلجها في كل محلج على مستوى 11 محافظة.



وشدد القرار على أنه لا يجوز لأي محلج من المحالج التي شملها القرار حلج أي صنف من أصناف القطن غير الصنف المرخص بحلجه بحسب القرار ذاته، كذلك لا يجوز للمحلج التشوين بالحوش أو بالشون الملحقة به صنفًا من أصناف القطن ونواتجه بخلاف الصنف المرخص له بحلجه.

وأكد القرار على ضرورة الالتزام بأن لا تزيد كمية الأقطان الزهر التي يتم توريدها للمحالج سواء كانت إكثار أو تجاري على أقصى طاقة إنتاجية لهذه المحالج، ضمانًا للانتهاء من الحليج في المواعيد القانونية المحددة.

وشملت قائمة المحالج الملحقة بالقرار نحو 41 محلجا في 11 محافظة، هي: “البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج”، وذلك لحلج أقطان الإكثار والتجاري المحددة لكل محلج بكل محافظة.