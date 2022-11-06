الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي لمعمل متبقيات المبيدات من الـ FINAS الفنلندية

أعلن د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية عن اجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تجديد الاعتماد الدولي للأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS وذلك للعام الـ 27 على التوالي باستخدام Live Meeting.

وكان قد تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال السادة الخبراء التابعين لهئية الـ FINAS من فنلندا عبر منصة الإنترنت حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز

وأضاف سليمان في تصريحات صحفية له أن ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري من خلال مشاركة المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات، وحيث أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) أحد هذه الجهات والذي يعتبر ذو مكانة دولية وعالمية كبيرة حيث أنه يعتبر أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله وذلك وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبي له ضمن الفئة المتميزة الأولى وذلك منذ عام 2008 وحتى الآن كما أنه يعتبر أول معمل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.

وكان “سليمان” قد صرح بذلك أثناء زيارته لهتنئة العاملين بالمعمل باجتيازهم للاعتماد.وفي ذات السياق قالت د هند عبد اللاه إن هذه هي المرة الثالثة التي يتم استخدام Live Meeting عبر الإنترنت لاعتماد المعمل في ظل ظروف جائحة كورونا والتي تخطاها المعمل بكفاءة والتي تأتي تزامناً مع حصول مركز التدريب التابع للمعمل على الأيزو في المواصفتين 9001-21001 كما أن المعمل حاصل على الإعتماد الدولي في الأيزو ( 17025/2017 ) من هيئة الاعتماد الوطني (إيجاك) كما أن المعمل حاصل على الاعتماد في مواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات السطوح من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).

وفي نفس الإطار أشارت إلى أن المعمل يضم العديد من الأقسام المختلفة والتي تدخل جميعها في نظام التدقيق والفحص لجهات الاعتماد ومن أهمها متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، الميكروبيولوجي، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، والتسويق والتدريب، خدمة العملاء، الاستقبال والطحن، الشئون المالية والإدارية، تكنولوجيا المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن المعمل يسهم في تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج في الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية المصرية في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي مما يدعم الاقتصاد القومي.