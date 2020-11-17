اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تتوقع فتح السوق الأمريكية أمام المانجو المصرية العام المقبل

فتح السوق اليابانية كان بمثابة التحدى الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعى
الصاوي أحمد 9:57 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20 9:57 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20

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كشف الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن مفاوضات تصدير محصول المانجو إلى الولايات المتحدة الأمريكية قطعت شوطا كبيرا حتى الآن، وكان آخرها موافقة مصر على شرط تبخير المانجو فى ميناء الوصول.

وتوقع العطار فى تصريحات لـ«المال» الانتهاء من المفاوضات بالكامل وبدء دخول السوق الأمريكية خلال العام المقبل.

وقال مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى إن مفاوضات تصدير المانجو بدأت منذ عامين، ويجرى الاتصال مع المسئولين فى الحجر الزراعى الأمريكى من خلال لجان فنية وخبراء من الطرفين للاتفاق على فتح الأسواق الأمريكية ومن خلال زيارات للجان تتم فى الولايات المتحدة ومصر.

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وكانت وزارة الزراعة، قد أعلنت الشهر الماضى فتح الأسواق اليابانية أمام الموالح المصرية، بعد مفاوضات استمرت عامين كثف فيها الحجر الزراعى المصرى مفاوضاته مع الجانب اليابانى، حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة فى اليابان، والتى انتهت بنشر قرار بفتح السوق اليابانية أمام أصناف الموالح المصرية فى الجريدة الرسمية اليابانية فى 2 نوفمبر 2020.

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وأضاف العطار أن فتح السوق اليابانية كان بمثابة التحدى الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعى فى السنوات الأخيرة فى مجال فتح الأسواق الجديدة، وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب اليابانى وصعوبة المفاوضات.

وأوضح أن فتح هذه السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية، والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من 2019 وحتى الآن، واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول فى تصدير البرتقال لجميع دول العالم.

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يذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 4.5 مليون طن خلال هذا العام، رغم ظروف تفشى فيروس كورونا فى العالم وارتباك حركة النقل الدولية من بينها 1.4مليون طن موالح.

الصاوى أحمد

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بقلم الصاوي أحمد

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