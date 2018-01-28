الزراعة تتلقى نتائج حملات التفتيش البيطري في 4 محافظات

الصاوي أحمدكثفت لجان التفتيش والمتابعة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشاطها بالمرور على عدد من المحال والثلاجات وأسواق بيع وتداول اللحوم ومصنعاتها في محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والفيوم.وبحسب التقرير الرسمي الذي تلقاه الدكتور عبد المنعم البنا



الصاوي أحمد

كثفت لجان التفتيش والمتابعة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشاطها بالمرور على عدد من المحال والثلاجات وأسواق بيع وتداول اللحوم ومصنعاتها في محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والفيوم.

وبحسب التقرير الرسمي الذي تلقاه الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول نتائج هذه الحملات التي تشنها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، فتمكنت اللجنة النشكلة من مديرية الطب البيطري بالقاهرة، من ضبط أحد الثلاجات غير المرخص لها بتداول أو ذبح اللحوم، بمنشأة ناصر بها 11 ذبيحة خنزير كاملة، و140 كجم من أحشاء الخنازير يتم تداولها واستخدامها في عمليات الفرم لإعداد الكفتة لتوزيعها على المحلات المختلفة على أنها لحوم ضأن، فضلاً عن ضبط 150 جوال بها هياكل عظمية للدواجن تزن من 50 إلى 100 كجم، بأحد الثلاجات بمنطقة المطرية، جميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمي فضلاً عن ضبط 1250 كجم مخلفات لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الأدمي بأحد المخازن بمدينة السلام.

وأوضح التقرير أنه تم أيضاً ضبط عدد من مخالفات سيارات بيع اللحوم والدواجن وتتراوح الضبطيات ما بين اطباق لحوم مجمدة ومستوردة وكبدة مجمدة ومفروم لحمة ولانشون دواجن ومقطعات لحوم واوراك دواجن، لافتاً إلى انه تم تحرير المحاضر اللازمة بمحالفات كافة المضبوطات والمخالفات وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لتداول اللحوم وتسليمها لأقسام الشرطة لاستكمال الإجراءات وتم التحفظ على كافة المضبوطات، لتتولي جهات التحقيق اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى انه تم في محافظة الجيزة، ضبط 94 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر، بمنطقة الطالبية، لدى محلين للجزار، كما تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محاضر بالمخالفات لتتولي جهات التحقيق اجراءاتها في هذا الشأن.

وفي محافظة الأسكندرية أوضح التقرير انه تم ضبط 60 حمار مذبوح، وبعضهم لم يتم سلخه، وفي حالة تعفن وانتفاخ وتنبعث منهم رائحة كريهة وذلك داخل ارض مهجورة، بمنطقة العامرية، فضلاً عن عدد 2 حمار حي بنفس المكان في حالة اعياء شديد، حيث أوصت اللجنة بدفن الحمير المذبوحة دفنا صحيا وتحت اشراف الشرطة، فيما يتعلق بالحمارين الآخرين اوصت اللجنة بتسليمهم إلى حديقة حيوان الإسكندرية لذبحهم واستعمالهم في تغذية الحيوانات المفترسة بالحديقة.

وبحسب التقرير أيضاً تمكنت لجنة مكونة من أطباء مديرية الطب البيطري بالفيوم بالاشتراك مع طبيب من إدارة بندر الفيوم البيطرية التابعة للمديرية بضبط مواطنين في قرية العدوة بمنطقة البطس التابعة لبندر الفيوم يقومان بتقطيع لحوم متحللة من مواشي نافقة ملقاة بجانب الطرق حيث تم تشفيتها وتعبئتها في أكياس ومعدة للبيع وتزن حوالي 20كجم وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لحين صدور امر النيابة تمهيدا لإعدامها.

من جهته أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على استمرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تشديد وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على أسواق واماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين، وذلك للتاكد من مصادر اللحوم وضبط أية مخالفات في عمليات بيع وتداول اللحوم والحد من عمليات الذبح خارج المجازر، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات اصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.

وقال وزير الزراعة أن الوزارة حريصة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، مؤكداً على أن الحملات تشمل أيضاً متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلاً عن الاشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات والنوادي والمطاعم والفنادق، حرصاً على سلامة المواطنين، وتأمين غذائهم.