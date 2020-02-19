الزراعة تتفق مع «الغذاء العالمى» والنيباد على وضع خطة تعاون في إفريقيا

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منجستاب هايلي مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة والدكتور استيرن فوتو بونج مدير البرامج بالوكالة الإفريقية (النيباد NEPAD) بالاتحاد الإفريقي.

وقدم هايلي وبونج الشكر للوزير على دعمه في انعقاد ورشة العمل حول تحفيز سبل وأحوال المعيشة للمجتمعات الريفية في صعيد مصر من خلال التوسع في برامج التنمية المتكاملة .

واكد بيان لوزارة الزراعة أن الحضور قام بشرح موجز عن ما تم من فعاليات خلال تلك الورشة والموضوعات التي تم مناقشتها.

ولفت البيان الي أن الاجتماع استعرض المشروعات التي ينفذها برنامج الغذاء العالمي WFP بالتعاون مع وزارة الزراعة وكذلك مديرية الزراعة بالأقصر.

وناقش الاجتماع أنشطة تعلم الحرف اليدوية من خلال فتح فصول تعليمية والتغلب على تفتيت الحيازة الزراعية من خلال عمل تجمعات زراعية من محصول القمح الأمر الذي يزيد من مساحة الأرض الزراعية بمقدار 12% ويسهل من اتمام العمليات الزراعية أثناء فترة نمو وحصاد المحصول .

ولفت بيان الوزارة إلى أنه من الأنشطة التي لفتت انتباه الوفود المشاركة هو النشاط المتعلق بتجفيف الطماطم تجفيف شمسي وتصديرها للخارج وذلك أثناء المواسم الانتاجية التي تتميز بوفرة في المحصول وقلة الأسعار مما يزيد من الدخل القومي وبالتالي يزيد من دخل المنتج الزراعي.

وتطرق الاجتماع إلى النشاط الخاص باستخدام الطاقة الشمسية بدلاً من السولار في تشغيل طلمبات رفع الري مما يوفر تكلفة الري للفدان من 120 جنيه إلى 35 جنيه. وعمل الروابط بين المزارعين تحت هذه المظلة لضمان صيانة هذه الخلايا واستدامة المشروع.

وأشار البيان أنه تم استعراض النشاط المتعلق بالإقراض العيني عن طريق توزيع الماعز والبط على السيدات الريفيات بغرض تشغيل المرأة المعيلة حيث تساعد هذه الانشطة على التنمية الريفية الحقيقية وتوفير فرص عمل بديلة.

إشادة بدور الزراعة واتفاق على عقد اجتماع بالقاهرة للتعاون في إفريقيا

كما أشاد الحضور بدور وزارة الزراعة في العمل على رفع مستوى المعيشة في المناطق النائية.

وطالبوا بالدعم الفني المصري في مجال الزراعة لدول إفريقيا وذلك من خلال تعاون جنوب جنوب نظرا لتطور قطاع الزراعة في مصر وما يشهده خلال الفترة الحالية وأنهم كأفارقة لمسوا التواجد المصري الفعال في إفريقيا خاصة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي خلال العام المنصرم.

وأبدي وزير الزراعة الاستعداد الكامل للتعاون مع إفريقيا في نشر نماذج هذه المشاريع بها.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع بالقاهرة يحضره الشركاء الدوليين والمنظمات المانحة لوضع خطة عمل قابلة للتنفيذ.

واكد بيان الوزارة أنه سيتم العمل الفترة القادمة مع الشركاء الدوليين من الجهات الدولية المانحة بمشاركة الوزارات ذات الصلة لتحديد القرى الأكثر فقراً.

حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة .