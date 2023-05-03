«الزراعة» تتفقد محطة بحوث شندويل والأصول التابعة لها في سوهاج

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفقد الأصول المملوكة للوزارة والوحدات التابعة للوقوف على أدائها والعائد الاقتصادي المحقق من هذا الأداء ووضع الآليات والإجراءات الكفيلة بتحقيق العائد الاقتصادي العادل والمناسب لقيمة تلك الأصول.

شارك في الزيارة الدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور ابو بكر الدقاق مدير المحطه الاقليمية، والمهندس احمد طارق وكيل مديرية الاصلاح الزراعي بسوهاج.

وشملت الجولة تفقد مزرعة قطاع الانتاج، ومركز تدريب شندويل، فضلا عن جمعية اولاد اسماعيل للاصلاح الزراعي، وحقول ومزارعي القمح بالزمام.

وتبلغ مساحة محطة بحوث شندويل حوالي 250 فدانا، وتم إنشاؤها عام 1964، وتضم 9 معاهد بحثية لانتاج تقاوي الاساس الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية.

كما تفقد مزرعة قطاع الانتاج والتي تبلغ مساحتها حوالي 335 فدان، منزرعة بالمانجو والموالح، فضلا عن المحاصيل الاستراتيجيه، كما تبلغ مساحة مركز تدريب شندويل حوالي 5 أفدنة.

وأكد صالح ضرورة العناية القصوى بجميع الأصول ورفع كفاءتها للاستفادة القصوى منها بتحقيق اكبر عائد اقتصادي يتناسب مع قيمتها، لافتا الى ان تلك الجولات تأتي تنفيذا للتوجيهات المستمرة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية وخطورة ملف الاصول، وضرورة رفع كفاءتها وتطويرها والاستفادة منها بتحقيق العائد المناسب هي الهدف الرئيسي من تلك الجولات.



كما أشار إلى توجيهات وزير الزراعة بالمتابعة على مدار الساعة لعمليات حصاد وتوريد القمح.