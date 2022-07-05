«الزراعة» تتفاوض لتصدير 3 محاصيل إلى اليابان والصين ونيوزيلندا

◗❙ المبادرةت تأتى بعد نجاح تصديرالموالح

بدأت وزارة الزراعة إجراء مفاوضات لفتح أسواق فى اليابان والصين ونيوزلندا أمام صادرات العنب والرمان والمانجو، بعد نجاح دخول عدد من المنتجات المصرية إلى هذه البلدان خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لـ«المال» أنه يجرى حاليًا استكمال التفاوض مع الصين لتصدير الرمان، وذلك بعد الانتهاء من التوقيع بالأحرف الأولى على فتح سوقها أمام التصدير، ويشمل باقى المفاوضات تحديد المزارع المصرية المصدرة، واعتمادها من جانب بكين، وضوابط التصدير، وجار العمل عليها حاليًا عبر إجراء مزيد من البحث والتفاوض عن طريق تقنية زوم.

أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي

وكشف «العطار» أنه بعد نجاح تصدير الموالح لكل من اليابان ونيوزلندا خلال العام الحالى لأول مرة، تم الاتفاق على بدء إجراء المفاوضات على تصدير العنب لكل منهما، فضلًا عن البدء فى بحث تصدير المانجو لنيوزلندا أيضًا.

وطبقًا لتصريحات سابقة لـ«العطار» لـ«المال» أن فتح سوق دولية أمام أى منتج زراعى يتطلب عامين على الأقل، عبر عدة مراحل، تشمل إرسال الملف الفنى للمحصول المراد تصديره، تتزامن مع زيارات ميدانية بين الجانبين. يذكر أنه طبقًا لتصريحات سابقة لمدير الحجر الزراعى فإنه تم فتح 58 سوقًا جديدة أمام الصادرات الزراعية منذ 2018 وحتى الآن، أهمها اليابان والبرازيل ونيوزلندا وفيتنام أمام الموالح وغيرها