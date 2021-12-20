اقتصاد وأسواق

الزراعة تتعاقد على 35 ألف فدان محاصيل زيتية

وزارة الزراعة تكشف عن مساحات المحاصيل الزيتية المتعاقد عليها
الصاوي أحمد 2:13 م, الأثنين, 20 ديسمبر 21 2:13 م, الأثنين, 20 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أنه تم  تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية فول الصويا وعباد الشمس، وتم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية وحتى الآن، وتم التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس، وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا.

يذكر أن وفقا للتعاقدات المبرمة تتسلم الشركة القابضة للصناعات الغذائية المحصول من المزارعين .

اقرأ أيضا  انتخاب مصر رئيسا للجنة الفنية للزراعة والتنمية الريفية والمياه ‏والبيئة بمفوضية الاتحاد الأفريقي

وأضاف وزير الزراعة في تصريحات اليوم أنه تم الانتهاء من كارت الفلاح، والتوسع في ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعى وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية  خلال العام الجاري .

وأوضح الوزير أنه تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً، والسيطرة على الأمراض والآوبئة.

وأفاد الوزير أن الصادرات الزراعية ارتفعت بقيمة 600 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية عن العام الماضي، كما تم اعتماد  30 منشأة دواجن خالية من إنفلونزا الطيور، كما تم إصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

اقرأ أيضا  وزير الزراعة : إقامة 327 مشروعًا إنتاجيا باستثمارات 42 مليار جنيه خلال 7 سنوات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

تقرير حكومي: 2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك السخنة خلال نوفمبر

منى عبدالباري 2:19 م, الأثنين, 20 ديسمبر 21

وزير الزراعة: 39 ألف مستفيد من مشروع البتلو بتمويلات 6.5 مليار جنيه

الصاوي أحمد 2:17 م, الأثنين, 20 ديسمبر 21

وزير الزراعة :جار تشغيل 18 مركزا جديدا لتجميع الألبان

الصاوي أحمد 2:06 م, الأثنين, 20 ديسمبر 21

القصير : قطاع الزراعة يشهد انجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

الصاوي أحمد 1:50 م, الأثنين, 20 ديسمبر 21

نمو قطاع الصناعة الحيوية الكوري الجنوبي إلى 14.7 مليار دولار خلال 2020

أحمد فراج 1:48 م, الأثنين, 20 ديسمبر 21

عبدالقادر: لافرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والإليكترونية

منى عبدالباري 1:31 م, الأثنين, 20 ديسمبر 21