الزراعة تتعاقد على 35 ألف فدان محاصيل زيتية

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أنه تم تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية فول الصويا وعباد الشمس، وتم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية وحتى الآن، وتم التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس، وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا.

يذكر أن وفقا للتعاقدات المبرمة تتسلم الشركة القابضة للصناعات الغذائية المحصول من المزارعين .

وأضاف وزير الزراعة في تصريحات اليوم أنه تم الانتهاء من كارت الفلاح، والتوسع في ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعى وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية خلال العام الجاري .

وأوضح الوزير أنه تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً، والسيطرة على الأمراض والآوبئة.

وأفاد الوزير أن الصادرات الزراعية ارتفعت بقيمة 600 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية عن العام الماضي، كما تم اعتماد 30 منشأة دواجن خالية من إنفلونزا الطيور، كما تم إصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات والثروة السمكية.