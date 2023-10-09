«الزراعة» تتابع منظومة جمع وتدوير قش الأرز في محافظة الشرقية

كشف الدكتور علاء عزوز – رئيس قطاع الإرشاد الزراعي – عن قيام د. محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والمهندس ماهر غريب مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، بالمرور على حقول الأرز بمحافظة الشرقية بحضور بعض مسئولي الزراعة بالمحافظة وذلك لمتابعة الحصاد ومنظومة جمع وتدوير قش الأرز للاستفادة منه في صناعة الأعلاف.

وأضاف عزوز أن الزيارة شملت المرور على زراعات الأرز ومناطق التجميع ببعض قرى محافظة الشرقية، وتبين عدم وجود أى حرق لقش الأرز، وتم توعية المزراعين بالمردود الاقتصادى الذي يعود عليهم في تحقيق عائد اقتصادي من منظومة تدوير المخلفات الزراعية بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة من التلوث .

جدير بالذكر أن مساحة الأرز في محافظة الشرقية تبلغ حوالى 300 ألف فدان.

يشار إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية للاستفادة من المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز وأيضا منع التلوث والسحابة السوداء.