الزراعة تتابع منظومة توزيع الأسمدة في محافظة الدقهلية

زار عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، يرافقه سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، اليوم الأربعاء، محافظة الدقهلية، يرافقهما فوزي الحضري، مدير مديرية الزراعة بالدقهلية، لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة والوقوف على مدى توافرها للمزارعين بمخازن الجمعيات التعاونية المختلفة، وتحقيق قدر من المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الذين لم يتسلموا الكارت الذكي تنفيذا للتوجيهات المستمرة من وزير الزراعة.

وأكد صالح أن عمليات الرقابة على الأسمدة مستمرة في كل المحافظات لمتابعة تنفيذ نجاح المنظومة وكذا عمليات التفتيش والمتابعة حرصا على حماية المزارعين وتوفير الأسمدة قبل مواسم الزراعة.

وأعلنت وزارة الزراعة ممثلة في الجمعيات التعاونية أنه تم تسعير شيكارة الأسمدة المدعمة اليوريا بـ240 جنيها والنترات بـ 235 جنيها ،ليصل الطن إلى 4800 جنيه للأول و4700 جنيه للثاني.

وأكدت وزارة الزراعة أن سعر الطن الواحد من المصنع بـ 4500 جنيه وهو سعر تكلفة إنتاجه بينما يتم إضافة تكاليف النقل والتخزين وخلافه علي كل طن .

وشهد سعر شيكارة سماد اليوريا انفلاتا وسجلت الواحدة 400 للنترات 440 جنيها لليوريا، نتيجة انطلاق الموسم الشتوي واحتياج غالبية المزارعين للتسميد حاليا فضلا عن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا، واستمرار أزمة الشحن وتعطش السوق .